Video/ Triestina Palermo (1-2) gol e highlights: i rosanero vincono l’andata

Termina 2-1 in favore del Palermo la sfida di andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C tra la Triestina ed i rosanero, giocata al Nereo Rocco di Trieste, di cui ammireremo gli highlights nel video Triestina Palermo 1-2. Un primo tempo giocato ed interpretato meglio dalla squadra ospite, che nel finale della frazione di gioco trova 2 gol con Floriano: due azioni fotocopia, con Valente che scappa sulla fascia destra e taglia la difesa degli Alabardati con due cross bassi precisi. Il numero 7 poi fa il resto, bruciando in entrambe le occasioni la difesa e depositando alle spalle di Offredi. La retroguardia a 3 di Bucchi ha favorito gli inserimenti di Floriano e si è rivelato il punto debole.

Video/ Seregno Pro Sesto (1-1) gol e highlights: dominio dei nerazzurri

Il secondo tempo recita tutt’altro copione, con la squadra di casa che prende in controllo il match e sfiora a più riprese il gol del 2-1. Il protagonista assoluto della ripresa è Rapisarda, che prima colpisce la traversa e successivamente impegna Massolo con un diagonale preciso. Al minuto 88 però, il numero 5 della formazione friulana non fallisce la sua terza occasione e di testa segna la rete che accorcia le distanze, riaprendo parzialmente la qualificazione. Al Barbera, però, i siciliani avranno a disposizione due risultati su tre per passare il turno. Serve un miracolo agli uomini di Bucchi. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TRIESTINA PALERMO 1-2

Video/ Pistoiese Imolese (2-1) gol e highlights: Suciu segna la rete decisiva

VIDEO TRIESTINA PALERMO, LE DICHIARAZIONI

Lasciamo la parola a Roberto Floriano, protagonista indiscusso del match di oggi: “La Triestina è forte. Giovedì dobbiamo fare la partita come se fossimo 0-0. Loro potrebbero esaltarsi in questa situazione di difficoltà, dunque dobbiamo giocare come sappiamo fare. Anche l’anno scorso nell’ultimo periodo avevo conquistato la fiducia del mister e mi aveva fatto giocare avendola ripagata. Lo stesso quest’anno. Poi quando certe partite sono ricche di stimoli come questa è normale che si dia il meglio. Speriamo di continuare così. Fa piacere aver fatto gol sotto la nostra curva. Psicologicamente dobbiamo capire che non abbiamo ancora passato il turno, sapendo che abbiamo di fronte un’ottima squadra. La Triestina la considero fra le più forti, basta guardare i curriculum dei giocatori. Stando fermi è normale che perdi un po’ il ritmo dei 90′. La condizione poi viene giocando. Ci aspettiamo tanta gente giovedì al ‘Barbera’. Spero di vedere di nuovo la nostra gente tifare per noi perché può essere una bella carica”.

Diretta/ Monopoli Cesena (risultato finale 1-2) i bianconeri vincono al Veneziani

Anche Francesco Rapisarda, unico marcatore della Triestina in questa partita, ha detto espresso un parere nel postpartita:“Abbiamo preso due gol stupidi, che potevamo evitare. E’ stato un po’ strano, due infortuni immediati ci hanno condizionato. Non voglio trovare scuse, nel primo tempo eravamo un po’ timorosi . Da quando è arrivato Baldini sapevamo che il Palermo attacca spesso la profondità di prima. Quest’anno abbiamo avuto talmente tanti infortuni che abbiamo perso il conto. Quello che i tifosi hanno visto è una squadra che ci ha sempre tenuto alla maglia e che ha dato tutto. Per necessità ho dovuto fare quel ruolo, abbiamo cambiato modulo nel secondo tempo e ho avuto più possibilità di rendermi pericoloso. Sarà emozionante andare a giocare al Barbera. Ci aspettiamo tantissime persone, faremo la nostra partita e poi tireremo le somme”.

VIDEO TRIESTINA PALERMO, IL TABELLINO

Triestina-Palermo 1-2 (0-2)

TRIESTINA (3-4-2-1): Offredi; Rapisarda, Negro (15′ Volta), Ligi; StClair (46′ Giorico), Calvano, Crimi, Lopez (32′ Galazzi); Trotta (46′ Sarno), Procaccio (78′ De Luca); Gomez. A disp.: Martinez, Baldi, Esposito, Ala-Myllymaki, Giorno, Visentin, Iacovoni. All. Bucchi.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi (85′ Buttaro), Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio (46′ Damiani); Valente, Luperini, Floriano (68′ Soleri); Brunori (85′ Fella). A disp.: Pelagotti, Crivello, Somma, Doda, Perrotta, Odjer, Silipo, Felici. All. Baldini.

ARBITRO: Gualtieri di Asti (Valente-Stringini).

MARCATORI: 41′, 45’+4 Floriano, 88′ Rapisarda

AMMONITI: Crimi, Gomez, Dall’Oglio, Marconi, De Rose, Volta, Ligi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA