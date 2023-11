Video/ Triestina Pro Sesto (0-0) highlights: rete annullata a Redan! (Serie C, 11 novembre 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS DI TRIESTINA PRO SESTO: LA SINTESI

Allo Stadio Nereo Rocco le squadre di Triestina e Pro Sesto si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Tesser si affacciano subito in zona offensiva al 2′ con un tiro di Lescano respinto da Botti tra i pali. Gli ospiti allenati da mister Parravicini replicano all’11’ forzando Matosevic ad uscire per evitare il peggio e perdono per infortunio Barranca, sostituito da Petrungaro, già al 16′. I minuti scorrono sul cronometro ed i friulani insistono vedendosi anche negare un gol per fuorigioco con Redan al 35′.

Diretta/ Triestina Pro Sesto (risultato finale 0-0): Petrungaro non capitalizza! (Serie C 11 novembre 2023)

I lombardi si disperano invece al 45’+2′ quando Struna devia in corner la conclusione del subentrato Petrungaro. Nel secondo tempo i biancocelesti sembrano ricominciare bene la sfida sebbene siano gli alabardati a suonare la carica affidandosi ad una giocata non perfetta di Celeghin al 48′. Nemmeno Lescano combina di meglio sparando in curva al 51′. Nell’ultima parte dell’incontro il solito Petrungaro manca l’opportunità per il colpaccio all’89’.

Video/ Alessandria Triestina (0-3) gol e highlights: ospiti dominanti (4 novembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco D’Eusanio, proveniente dalla sezione di Faenza, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Celeghin e Struna da un lato, Palazzi e Petrungaro dall’altro. Il punto conquistato in questo tredicesimo turno di campionato permette alla Triestina di salire a quota 27 ed alla Pro Sesto di portarsi a 12 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO HIGHLIGHTS DI TRIESTINA PRO SESTO: IL TABELLINO

Triestina-Pro Sesto 0 a 0

TRIESTINA (4-3-1-2) – Matosevic; Pavlev, Malomo, Struna, Anzolin; Vallocchia, Celeghin, Correia; El Azrak; Lescano, Redan. All.: Tesser.

Diretta/ Alessandria Triestina (risultato finale 0-2): gli ospiti volano! (Serie C, 4 novembre 2023)

PRO SESTO (3-4-1-2) – Botti; Giorgeschi, Marianucci, Toninelli; Maurizii, Palazzi, Gattoni, Barranca; Sala Bruschi, Sereni. All.: Parravicini.

Arbitro: Francesco D’Eusanio (sezione di Faenza).

Ammoniti: 16′ Celeghin(T); 36′ Struna(T); 45’+4′ Palazzi(P); 73′ Petrungaro(P).

GUARDA IL VIDEO HIGHLIGHTS DI TRIESTINA PRO SESTO













© RIPRODUZIONE RISERVATA