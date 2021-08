Video/ Triestina Seregno (0-0) gli highlights. Nessun gol al debutto al Rocco

VIDEO TRIESTINA-SEREGNO (0-0): LA SINTESI

Allo Stadio Nereo Rocco le formazioni di Triestina e Seregno si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro nessuna delle due compagini riesce a prendere in mano il controllo delle operazioni finendo con l’annullarsi a vicenda. Qualche attimo di apprensione per i padroni al 4′ quando Giorico rimane a terra dopo un contrastoa con Cernigoi ma il giocatore sembra poi in grado di proseguire la sfida.

Video/ Pescara Ancona Matelica (2-1): gol e highlights, bene i delfini (Serie C)

I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati dal tecnico Mariani si vedono annullare la possibile rete del vantaggio verso il 29′ quando il gol di Scognamiglio non viene convalidato a causa della posizione di fuorigioco dello stesso giocatore sulla punizione battuta da Vitale. Gli alabardati centrano una traversa poi al 45′ con un colpo di testa di De Luca.

RISULTATI SERIE C/ Diretta gol: vincono Pescara e Monopoli! Live score (28 agosto)

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il copione del match sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione precedente tanto che è Raggio Garibaldi ad uscire per infortunio negli ospiti, rimpiazzato da Jimenez al 49′, ed accade lo stesso sul fronte opposto: è Calvano in questo caso a rimanere a terra infortunato al 60′, venendo sostituito da Paulinho tra le file dei friulani. Nell’ultima parte dell’incontro gli alabardati rimangono in inferiorità numerica dal 71′ per l’espulsione rimediata da De Luca ma i brianzoli non riescono ad approfittarne e ristabiliscono la parità numerica quando viene espulso pure Cocco all’87’.

DIRETTA/ Pescara Ancona Matelica (risultato finale 2-1): gol di Zappella nel recupero

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Crezzini, proveniente dalla sezione di Siena, ha estratto il cartellino giallo per dieci volte ammonendo rispettivamente Ligi, Di Massimo, Giorico, De Luca, Giannò, Procaccio da un lato, Cocco, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Galeotafiore, Raggio Garibaldi dall’altro. Il punto conquistato in questa prima giornata di campionato permette sia alla Triestina che al Seregno di salire a quota uno nella classifica del gruppo A della Serie C.

IL TABELLINO

Triestina-Seregno 0 a 0

TRIESTINA (4-2-3-1) – Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi, Giannò; Giorico, Calvano; Gatto, De Luca, Di Massimo; Gomez. A disp.: Martinez, Capela, Lopez, Paulinho, Procaccio, Petrella, Baldi, Catania, Litteri, Dubaz, Iacovoni, Riccardi. All.: Bucchi.

SEREGNO (3-5-2) – Fumagalli; Galeotafiore, Gemignani, Scognamiglio; Invernizzi, Vitale, Raggio Garibaldi, D’Andrea, Zoia; Cernigoi, Cocco. A disp.: Lupu, Anelli, Aga, Signorile, Cortesi, Solcia, Jimenez, Iurato, Alba, Pani, Palma. All.: Mariani.

Arbitro: Valerio Crezzini (sezione di Siena).

Ammoniti: 9′, 87′ Cocco(S); 10′ Ligi(T); 23′ Di Massimo(T); 29′ Giorico(T); 33′ Galeotafiore(S); 48′ Raggio Garibaldi(S); 65′ De Luca(T); 82′ Gianno(T); 89′ Procaccio(T). Espulsi: 71′ De Luca(T); 88′ Cocco(S).

CLICCA QUI PER IL VIDEO TRIESTINA SEREGNO, GLI HIGHLIGHTS

LEGGI ANCHE:

Video/ Empoli Lazio (risultato 1-3) gol e highlights, Sarri parte bene (Serie A)Video/ Entella Chievo (1-1) highlights e gol. Rigione risponde a Mazzitelli (Serie B)Video/ Cittadella Juve Stabia (3-0): highlights e gol. Doppietta di Iori (Serie B)

© RIPRODUZIONE RISERVATA