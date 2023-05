Video/ Triestina SG City Nova (0-0) gol e highlights: reti bianche al Nereo Rocco

VIDEO HIGHLIGHTS TRIESTINA SG CITY NOVA: POCHE EMOZIONI…

La gara di andata dei play-out tra Triestina e SG City Nova termina a reti bianche. Salzano prova a servire Cogliati, Matosevic controlla senza problemi. Primi dieci minuti d gara che non hanno regalato grandi emozioni. Marchi prova un pallonetto su Matosevic bravo a recuperare la posizione. Prova Fall dai venti metri, ottima la risposta di Matosevic. Abbiamo superato la mezzora di gioco, siamo sempre sullo zero a zero. Paganini ci prova con il sinistro ma non trova la porta. Arriva il giallo per Grandi per proteste. La prima frazione di gioco termina sullo zero a zero.

Diretta/ Triestina SG City Nova (risultato finale 0-0): traversa di Masi!

Ottima occasione per Fusi che con il destro per poco non trova la porta. Adorante per Paganini, il destro sfiora la traversa. Palo del Sangiuliano! Metlika controlla la sfera in area e calcia, la sfera termina sul palo sinistro. Quindici minuti alla fine, non si sblocca la gara. Celeghin in mezzo per Masi che si gira e calcia al volo, la sfera termina contro la traversa! Ottima occasione per Celeghin, Grandi respinge con i piedi. Punizione per la Triestina, ci arriva Malomo di testa che non trova la porta. Termina sullo zero a zero il match di andata.

Video/ Pergolettese Triestina (1-2) gol e highlights: Adorante regala i play-out

VIDEO HIGHLIGHTS TRIESTINA SG CITY NOVA: IL TABELLINO

TRIESTINA (4-2-3-1): Matosevic; Germano, Masi, Piacentini, Rocchetti (36′ s.t. Malomo); Gori (30′ s.t. Lollo), Celeghin; Paganini (30′ s.t. Felici), Tavernelli (16′ s.t. Minesso), Tessiore (36′ s.t. Mbagoku); Adorante. In panchina Mastrantonio, Pozzi, Ghislandi, Pezzella, Ciofani, Alessandro Lovisa, Iacovoni, Sarzi-Puttini. All.: Gentilini

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Grandi; Zanon, Pascali, Bruzzone (29′ s.t. Alcibiade), Paolo Marchi (24′ s.t. Zugaro); Metlika, Salzano, Fusi (43′ s.t. Baggi); Fall, Cogliati (24′ s.t. Volpicelli), Floriano (29′ s.t. Miracoli). In panchina Lattisi, Barotac, Ippolito, Qeros, Grandinetti, Casali, Deiana. All.: Ciceri

Video/ Sangiuliano City Pro Patria (0-1) gol e highlights: decide Pitou (Serie C)

ARBITRO: Mario Saia di Palermo

Ammoniti Salzano, Piacentini, Grandi, Fusi.

QUI SOTTO VIDEO HIGHLIGHTS TRIESTINA SANGIULIANO CITY













© RIPRODUZIONE RISERVATA