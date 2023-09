Video/ Triestina Trento (0-1) gol e highlights: Sangalli porta a casa i tre punti (Serie C girone A )

VIDEO TRIESTINA TRENTO (0-1): CAPOLAVORO DI SANGALLI

Fuoco alle polveri, inizia Triestina Trento, gara che come da previsioni lascia poco spazio agli attacchi ma nonostante questo le azioni da parte della squadra di casa non sono mancate, infatti la Triestina con la sua mezz’ala Pierobon si è resa pericolosa in più di un’occasione. Questo da ricondurre al fatto che Trento non difende bene sugli inserimenti dei centrocampisti. Questo avviene perché la linea difensiva di Trento è un po’ sballata all’indietro, rendendo difficile ai due mediani di avere controllo di una buona porzione di campo, di conseguenza la squadra è compassata dietro e questo provoca un effetto domino per la quale si difende bene sugli attaccanti ma non ci sono abbastanza uomini per i centrocampisti.

Termina il primo tempo diretta di Triestina Trento, gara che comincia ad accendersi nell’agonismo ma non nel calcio giocato, infatti il terzino destro di Trento Frosinini si è fatto ammonire per un intervento scomposto che è avvenuto quasi al limite dell’area di rigore. Un’ingenuità che sarebbe potuta costare cara alla squadra ospite, visto che questa gara potrebbe essere risolta tramite un episodio. Dopotutto il tasso tecnico delle leghe inferiori, proprio come quello della Serie A, sta scendendo sempre di più nonostante invece quello europeo progredisca. Detto questo è facile intuire come questo genere di partite si risolvono più per un episodio che per un buon gioco di squadra.

VIDEO TRIESTINA TRENTO, IL SECONDO TEMPO

Secondo tempo di Triestina Trento, gara ancora molto combattuta nelle zone centrali del campo, ricche di contrasti. Il gioco offensivo non è una caratteristica delle due squadre e questo ne è un esempio lampante, forse un po’ di fantasia però non guasterebbe per portare verso altri lidi questo match. Dopotutto un dieci in campo c’è e ovviamente è Pasquato, l’ala sinistra del Trento che però non riesce a mettere in moto ne se stesso ne i suoi compagni di reparto, forse solamente perché la Triestina difende in maniera molto organizzata proprio sulle fasce, impedendo i cross.

Termina Triestina Trento, una gara chiusa fino alla fine che si è potuta sbloccare solo grazie all’espulsione di uno dei giocatori in campo, in questo caso specifico della squadra di casa. Infatti la Triestina rimane in dieci e gli ospiti ne approfittano con il loro mediano che dopo una percussione in area di rigore libera un destro su cui il portiere non può nulla: Sangalli è il marcatore. Il mediano regala la vittoria ai suoi dopo una gara giocata abbastanza bene, senza ne troppi bassi ne troppi alti, almeno fino al momento del goal, in cui ha dimostrato un’intelligenza tattica non indifferente, almeno per questa categoria, ma forse anche per quella successiva.

TRIESTINA TRIESTE, IL TABELLINO

TRIESTINA: Matosevic K. (Portiere), Ciofani M., Malomo A. (dal 29′ st Moretti L.), Struna Al., Anzolin M. (dal 41′ st Kacinari A.), Germano U. (dal 29′ st Pavlev D.), Correia O., Pierobon C., El Azrak R. (dal 8′ st Celeghin E.), Redan D., Lescano F.. A disposizione: Agostino G. (Portiere), Fofana L., Rizzo N.

TRENTO: Russo A. (Portiere), Frosinini R. (dal 25′ st Vitturini D.), Ferri L., Garcia Tena P., Vaglica G., Di Cosmo L., Sangalli M. (dal 29′ st Suciu S.), Attys C. (dal 40′ st Terrani G.), Anastasia E., Petrovic T. (dal 40′ st Sipos L.), Pasquato C.. A disposizione: Barison A., Brevi T., Di Giorgio, Ercolani F., Obaretin N. E., Pozzer G. (Portiere), Trainotti A.

Reti: al 26′ st Sangalli M. (Trento) .

Ammonizioni: al 26′ pt Pierobon C. (Triestina) al 10′ pt Frosinini R. (Trento), al 9′ st Di Cosmo L. (Trento), al 22′ st Anastasia E. (Trento).