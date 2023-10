Video/ Triestina Vicenza (0-0) highlights: pareggio senza gol, espulso Tesser (Serie C, 20 ottobre 2023)

Video Triestina Vicenza che termina dopo un primo tempo fermo sullo 0-0 ma non privo di occasioni. Tra i giocatori più attivi in questi primi 45 minuti c’è sicuramente l’esterno Costa. Per lui tante volate sulla fascia e cross in mezzo nel tentativo di servire i compagni messi meglio al centro. Da una sua azione arriva l’inserimento al secondo palo di Della Morte che non riesce a trovare la porta alla luce di un ottimo posizionamento difensivo dell’ex difensore del Palermo Struna. Due cartellini gialli per Vallocchia e Ronaldo, con il primo che deve lasciare il campo quando il minuto 42, alla luce di un intervento irregolare, si becca il cartellino rosso.

Nel secondo tempo entra in campo El Azrak e le sue giocate sono subito interessanti mettendo in seria difficoltà la formazione avversaria. Dai suoi piedi parte una delle occasioni più importanti di questo secondo tempo: rientra e calcia con potenza con il pallone che per poco non si insacca alle spalle di Confente. Dall’altra parte va vicinissimo al gol in ben due occasioni Scarsella. L’esperto centrocampista non trova la via del gol nonostante la posizione fosse ravvicinata. In ben due occasioni il giocatore non trova la conclusione giusta portando a casa soltanto un pareggio. Nel finale di partita cartellino rosso per mister Tesser a causa di reiterate proteste.

VIDEO TRIESTINA VICENZA: IL TABELLINO

TRIESTINA: Matosevic K., Germano U. (dal 32′ st Ciofani M.), Struna Al. (dal 32′ st Rizzo N.), Moretti L., Anzolin M., Celeghin E., Correia O., Vallocchia A., D’Urso C. (dal 43′ pt Pierobon C.), Finotto M. (dal 9′ st El Azrak R.), Lescano F.. A disposizione: Agostino G., Diakite M., Adorante A., Fofana L., Kacinari A., Kozlowski O., Pavlev D., Redan D.

L.R. VICENZA: Confente A., De Maio S., Golemic V., Laezza G. (dal 10′ st Jimenez Castillo K.), De Col F., Cavion M., Ronaldo (dal 20′ st Rossi F.), Proia F. (dal 10′ st Scarsella F.), Costa F. (dal 20′ st Greco J.), Ferrari F., Della Morte M. (dal 24′ st Rolfini A.). A disposizione: Massolo S., Siviero L., Lattanzio A., Pellegrini J., Sandon T., Talarico R., Tronchin S., Valietti F.

Ammonizioni: al 17′ pt Vallocchia A. (Triestina) al 30′ pt Ronaldo (L.R. Vicenza), al 14′ st Costa F. (L.R. Vicenza), al 25′ st Cavion M. (L.R. Vicenza).

Espulsioni: al 41′ pt Vallocchia A. (Triestina).

CLICCA QUI PER IL VIDEO TRIESTINA VICENZA: HIGHLIGHTS











