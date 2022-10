Video/ Triestina Virtus Verona (3-2) gol ed highlights: show allo stadio Nereo Rocco!

VIDEO TRIESTINA VIRTUS VERONA 3-2

Video Triestina Virtus Verona che regala gol ed emozioni. Vince in rimonta la Triestina un’importantissima partita contro la Virtus Verona. A sbloccare la partita è stata proprio la squadra di casa con la rete di Marco Crimi. L’ex Bologna fredda il portiere e sblocca la gara sul finire del primo tempo. Secondo tempo che inizia con la doccia fredda per la rosa di casa che vede prima un autogol e poi il gol di Lonardi mettere in seria difficoltà la Triestina. I ragazzi di casa non mollano e non si fanno condizionare dal risultato ed attaccano la squadra avversaria subito dopo aver preso il gol, non concedendo nulla in difesa e schierandosi a trazione offensiva in campo, alzando il proprio baricentro ed il raggio d’azione delle giocate d’attacco.

Diretta/ Fermana Olbia (risultato finale 0-0): Nardi salva il pareggio!

Minuti finali di fuoco che regalano l’ennesimo ribaltamento di fronte, questa volta permanente perché prima Ganz e poi dagli undici metri Adorante regalano la vittoria al proprio pubblico dello stadio Nereo Rocco con una splendida rimonta nei minuti finali della partita. Sale quindi a quota 7 punti in classifica la Triestina che ottiene la prima vittoria non solo davanti il suo pubblico ma del campionato di Serie C relativamente al girone A. Rimane invece nei bassifondi il Virtus Verona con 3 punti all’attivo in classifica. Adesso la classifica inizia a spaventare la squadra, oggi in trasferta.

Diretta/ Fiorenzuola Reggiana (risultato finale 5-0): pokerissimo rossonero!

VIDEO TRIESTINA VIRTUS VERONA: IL TABELLINO

MARCATORI: 42′ M. Crimi (T), 58′ st AUTOGOL (V), 69’L. Lonardi (V), 84′ S. Ganz (T), 87′ A. Adorante (T)

TRIESTINA: M. Pisseri, D. Ghislandi, E. Sottini, F. Furlan, S. Pezzella, S. Ganz, M. Minesso, L. Paganini, M. Crimi, M. Di Gennaro, A. Sabbione

A disposizione: D. Mastrantonio, A. Pozzi, D. Galliani, E. Petrelli, A. Adorante, M. Ciofani, A. Lovisa, L. Lollo, G. Rocchi, L. Pellacani, Y. Rocchetti, D. Sarzi Puttini, M. Felici

All: Bonatti Andrea

VIRTUS VERONA: S. Sheikh, S. Cella, M. Daffara, I. Sinani, D. Danti, G. Manfrin, M. Ruggero, L. Lonardi, R. Talarico, E. Hallfredsson, M. Casarotto

A disposizione: A. Giacomel, O. Siaulys, F. Mazzolo, S. Tronchin, A. Nalini, G. Begheldo, M. Amadio, J. Gomez Taleb, M. Santi, C. Faedo, L. Cellai, F. Vesentini, M. Turra, E. Priore, L. Munaretti

All: Fresco Luigi

Diretta/ Novara Vicenza (risultato finale 3-0): 3 punti per i piemontesi!

VIDEO TRIESTINA VIRTUS VERONA: GOL ED HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA