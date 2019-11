Video/ Tsitsipas Thiem (2-1): highlights, il greco vince le Atp Finals 2019 (tennis)

Nel video di Tsitsipas Thiem parliamo della finale delle Atp Finals 2019: alla O2 Arena di Londra Stefanos Tsitsipas ha messo le mani sulle ATP Finals 2019, vincendo il Master riservato ai migliori otto giocatori dell’anno solare. Il tennista greco ha sconfitto in finale Dominic Thiem con i parziali di 6-7, 6-2, 7-6 in circa due ore e mezza di gioco. Per Tsitsipas si tratta della prima vittoria in questa competizione, nella quale non aveva mai raggiunto il traguardo della finale e soprattutto era alla prima partecipazione: un segnale forte da parte di questa generazione di tennisti che viene comunemente conosciuta come NextGen, dal nome del torneo riservato alla Top 8 degli Under 21 che si gioca a Milano e che, manco a farlo apposta, proprio Tsitsipas era riuscito a vincere lo scorso anno (il greco ci avrebbe dovuto giocare anche qualche settimana fa, ma per ovvi motivi ha dovuto rinunciare).

VIDEO TSITSIPAS THIEM: LA PARTITA

Andiamo ora a vedere, nel video di Tsitsipas Thiem, come si sono svolte le cose nella finale delle Atp Finals 2019. Il primo set tra questi due tennisti è stato decisamente combattuto ed equilibrato con giocate eccellenti da ambo le parti. Tsitsipas si può rimproverare il fatto di aver mancate tre palle break e di essersi fatto trascinare al tie-break da Thiem, che poi con grande esperienza e lucidità fissa il 7-6 dopo un’ora di partita. Il greco si riscatta con un parziale di 16 punti a 2, centra due break che lo spingono fino al 4-0: il secondo set si apre e chiude in venti minuti, con il Next Gen che fissa il 6-2. Pure il terzo parziale si apre con un po’ di affanno per Thiem, che cede il passo. Le Finals vengono decise al tie-break, con Tsitsipas che vola altissimo al Masters.