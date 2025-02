“Hanno fatto una hit!” si legge sui social, anzi, ovunque. I The Kolors hanno spaccato ancora una volta. C’è da dirlo, non ne sbagliano neanche una. Sarà che il loro intento a Sanremo 2025 era quello di creare un tormentone estivo, oppure una canzone allegra per spezzare la seriosità del contesto, resta il fatto che ce l’hanno fatta di nuovo. Nelle ultime ore è diventato virale anche il video ufficiale di “Tu con chi fai l’amore“, pubblicato su YouTube dopo la presentazione al festival. Saranno riusciti a superare le aspettative?

Prima di parlare del video andiamo a fare un breve ripasso di cosa parla il testo dei The Kolors. Scritto da Calcutta, Davide Petrella e dallo stesso Stash, unisce tanti mondi diversi per un unico obiettivo: ispirare gli altri a fidarsi del proprio istinto. Come il testo di Massimo Ranieri, anche questo risulta essere un inno alla spontaneità, al non precludersi mai i bei momenti come del resto i The Kolors hanno imparato a fare con Sanremo, andando contro ogni aspettativa. Per loro la parola d’ordine è adrenalina, e forse, porta davvero fortuna.

Video ufficiale “Tu con chi fai l’amore” dei The Kolors e significato testo: un brano diviso tra pazzia e innocenza

Se il brano dei The Kolors è pazzo e fuori dagli schemi, così lo è il loro video pubblicato su YouTube. La band ha deciso di optare per uno stile un po’ “blurred” (sfocato) con colori sulle sfumature del rosa che tanto ricordano i vecchi balletti di Grease con le frizzantissime Pink Ladies.

In effetti, l’estetica sembra proprio ispirarsi all’America degli anni ’80 con grandi occhiali da sole, macchine “feroci” e polsini fatti di piume. Il pubblico commenta anche sul lato tecnico: “Il basso da disco dance fine anni 70 è da paura. Spaccate proprio!“.

Guarda il video Tu con chi fai l’amore dei The Kolors