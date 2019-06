Video/ Tunisia Angola (1-1): highlights e gol, Djalma pareggia al 73′ (Coppa Africa)

Termina col pareggio per 1-1 la partita tra Tunisia e Angola, tra i match più attesi nella Coppa d’Africa 2019 e valido nel primo turno del girone E: la formazione delle Antilopi infatti è alla fine riuscita a bloccare le più quotate aquile, confermando le belle cose fatte vedere alla vigilia del torneo. Come si vede nel video di Tunisia Angola, al via sono i tunisini a farsi subito avanti, portandosi presto in vantaggio col gol di Msakni al 34’: le aquile, dominanti in campo, parevano avere quindi in mano al match, almeno fino all’intervallo. Nel secondo tempo infatti abbiamo assistito a un repentino cambio di ritmo imposto dalle Antilopi, in netta ripresa: il rilancio degli avversari ha spiazzato la Tunisia, che non è più riuscita a tenere il giusto ritmo. La rete del pareggio è poi arrivata di conseguenza: al 73’ è stato Djalma ha trovare un più che meritato pari, visto che le due squadre hanno dominato un tempo per ciascuno in maniera netta.

IL TABELLINO

Tunisia Angola 1-1 (1-0 pt)

Reti: 34’ Msakni (T), 73’ Djalma (A)

TUNISIA – Ben Mustapha; Kechrida, Bronn, Meriah, Hadadi, Bedoui, Khazri, Skhiri, Chaaleli, Msakni, Naim

ANGOLA – Cabaka; Gaspar, Mussunguna, Paizo, Bastos, Da Cruz, Carmo, Campos, Ribeiro, Da Costa, Eduardo

Note: ammoniti 27’ Chaalali (T), 33’ Tony (A), 50’ Msakni (T)

Arbitro: Bamlak Stadio: Suez Stadium (Suez)

