Video “Tuo padre, mia madre, Lucia” Giovanni Truppi/ Canzone Sanremo 2022: ipnotica…

Il video della canzone “Tuo padre, mia madre, Lucia” Giovanni Truppi conquista il 19° posto della classifica di Sanremo 2022

Per il cantautore Giovanni Truppi, la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Tuo padre, mia madre, Lucia” (guarda il video qui sotto) ha rappresentato il suo esordio sul palcoscenico dell’Ariston. Il suo è senza dubbio “un pezzo emozionante, sanremese”, come ha svelato lo stesso artista in una intervista a Radio Italia. Purtroppo la classifica finale di Sanremo 2022 lo ha visto posizionarsi al 19° posto.

“Tuo padre, mia madre, Lucia” è indubbiamente un impegnativo, disponibile in video streaming, in digitale ed in radio, distribuito da Virgin e contenuto nel nuovo album “Tutto l’universo…”, la sua raccolta. Proprio la complessità non lo ha premiato, forse, sul piano dei passaggi radiofonici, come dimostrato dalla classifica Earone relativa alle canzoni presentate durante la kermesse. Nonostante il trend in crescita, infatti, la canzone di Truppi si piazza alla vigilia della finale della kermesse in ultima posizione con un punteggio di 5215.9 e con appena 110 passaggi su 50 emittenti radiofoniche nei primi tre quattro giorni. Un risultato forse atteso, rispetto al quale fanno meglio solo Massimo Ranieri ed il giovane Yuman rispettivamente con i brani “Lettera di là dal mare” e “Ora e qui”.

Video canzone “Tuo padre, mia madre, Lucia” Giovanni Truppi di Sanremo 2022: grande suggestione

La canzone “Tuo padre, mia madre, Lucia” con la quale Giovanni Truppi è approdato al Festival di Sanremo 2022 è un brano che vanta importanti firme del mondo cantautoriale nostrano del calibro di Pacifico, Niccolò Contessa e Marco Buccelli e che ha il sapore di un vero e proprio racconto. Un brano dalle atmosfere suggestive ed al tempo stesso ipnotiche, rese possibili dall’esibizione dello stesso Truppi che anche dal vivo e nonostante il vortice di emozioni non delude.

E’ chiaro come la canzone sanremese sia totalmente nelle sue corde, e lo dimostra anche il look scelto nella sua prima esibizione, in canotta nera ed accompagnato dalla chitarra. Il messaggio è uno solo: ciò che conta realmente è la canzone, chissà se riuscirà ad arrivare anche una volta spente le luci del Festival. Intanto da pochi giorni è disponibile anche il video ufficiale di “Tuo padre, mia madre, Lucia” di Giovanni Truppi che vanta la regia di un altro napoletano d’eccezione ovvero Francesco Lettieri, noto per aver firmato la direzione dei videoclip delle hit di Liberato nonché regista del film Ultras prodotto da Netflix.

Sanremo 2022, rivedi il video della canzone “Tuo padre, mia madre, Lucia” di Giovanni Truppi





