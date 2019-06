Video/ Turchia Francia (0-2): highlights e gol, duro KO per i Blues

La grande sorpresa del sabato di qualificazioni europee arriva da Konya, in Turchia, dove i campioni del mondo cedono con un secco 2-0 ai padroni di casa, perfetti nella gestione del match. La Turchia si prende così la vetta del girone H a punteggio pieno, mentre la Francia si vede agganciata al secondo posto dall’Islanda. Al di là della sconfitta, sorprende il modo con il quale i transalpini si sono arresi, a tratti sovrastati dalla Nazionale del CT Gunes. Accade poco nella prima mezz’ora di gioco, con le accelerazioni di Mbappé che vedono la difesa turca dover ripiegare con affanno in un paio di occasioni. Al 30′ però su calcio d’angolo battuto da Demiral è Kaan Ayhan a staccare in maniera imperiosa di testa e a realizzare il gol dell’1-0. Una doccia fredda per la Francia che sbanda e rischia di capitolare ancora al 38′, con Lloris che dice di no a un grande diagonale di Burak Yilmaz. Al 40′ però ecco il 2-0: Cengiz Under si esibisce in uno stop e tiro da manuale e Lloris è battuto per la seconda volta.

IL SECONDO TEMPO

Il primo tempo si chiude con un colpo di testa di Merih Demiral d’un soffio a lato: la Francia sembra completamente in balia degli avversari e la situazione non cambia di molto nella seconda frazione di gioco. Altre due grandi occasioni per la Turchia con Lloris che sventa prima una gran botta all’angolino di Yilmaz, poi una conclusione di Mahmut Tekdemir al 25′ che pareva a botta sicura. La Francia si vede in avanti solo al 21′ con Griezmann che sbaglia la misura del colpo di testa da posizione molto invitante in area. Ma è un fuoco di paglia in una partita dominata dai turchi, nel finale ancora Yilmaz sfiora il tris mandando il pallone d’un soffio a lato in diagonale, ma il 2-0 è sufficiente per far scatenare la festa del Konya Buyuksehir Belediye Stadium.

