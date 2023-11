Video/ Turris Audace Cerignola (1-1) gol e highlights: Guida la riprende in extremis (26 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TURRIS AUDACE CERIGNOLA: SINTESI

Nei primi venti minuti tra Turris Audace e Cerignola, il risultato è attualmente bloccato sullo 0-0. Tuttavia, è avvenuto un fatto rilevante quando De Felice del Turris ha segnato un gol. Purtroppo, il gol è stato successivamente annullato, probabilmente a seguito di una decisione arbitrale. Questa situazione ha reso la partita ancor più avvincente, poiché il Turris Audace è stato vicino a prendere il vantaggio, ma l’annullamento del gol ha mantenuto il punteggio in equilibrio. Gli episodi controversi come questo spesso aggiungono un elemento di tensione e discussione alla partita. Gli appassionati ora seguono con interesse l’evolversi della partita, consapevoli che ogni azione potrebbe essere determinante nel definire il risultato finale.

Il primo tempo tra Turris e Audace Cerignola si è concluso con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0, ma non privo di momenti intriganti. Giannone del Turris ha avuto un’opportunità chiave per sbloccare il punteggio a favore dei padroni di casa, creando una tensione palpabile nell’aria. L’opportunità di Giannone è stata un lampo di eccitazione in una prima metà di gioco che ha visto entrambe le squadre cercare di prendere il controllo. Il risultato in stallo riflette la competitività della partita, con le due squadre che lottano per ottenere il vantaggio tanto ambito. Nel secondo tempo, gli appassionati si aspettano ulteriori emozioni e sperano che le squadre riescano a capitalizzare sulle occasioni create. La partita rimane aperta, e la determinazione di entrambe le squadre promette un secondo tempo coinvolgente e imprevedibile.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TURRIS AUDACE CERIGNOLA, IL SECONDO TEMPO

Turris Audace Cerignola, il risultato è ora di 0-1, grazie alla rete segnata da D’Andrea. L’azione decisiva ha permesso a Cerignola di prendere il vantaggio, aggiungendo un elemento di suspense alla partita. La rete di D’Andrea ha segnato un momento significativo, poiché ha cambiato il quadro del punteggio e ha dato a Cerignola un margine di vantaggio. La squadra in vantaggio cercherà ora di difendere la propria posizione, mentre il Turris cercherà di rispondere e annullare il deficit. Gli appassionati seguiranno con interesse il resto della partita, chiedendosi se ci saranno ulteriori cambiamenti nel punteggio e se entrambe le squadre saranno in grado di creare ulteriori opportunità da sfruttare.

Turris e Audace Cerignola si è conclusa con un risultato finale di 1-1. La gara è stata caratterizzata da una forte intensità e un gioco molto equilibrato da entrambe le squadre. Il momento chiave del match è arrivato nel secondo tempo, quando D’Andrea di Audace Cerignola ha segnato il gol decisivo, conferendo alla sua squadra un vantaggio prezioso. La rete ha reso la sfida ancora più avvincente, costringendo il Turris a cercare una reazione immediata per rimediare al divario. La partita è stata caratterizzata da un confronto equilibrato, con Audace Cerignola che ha sfruttato al meglio l’opportunità decisiva. Il Turris ha mostrato impegno e determinazione, ma non è riuscito a rimontare. La vittoria di Audace Cerignola rappresenta un importante risultato nella competizione e lascerà sicuramente un’impressione duratura.

TURRIS AUDACE CERIGNOLA, IL TABELLINO

TURRIS: Fasolino G. (Portiere), Esempio S., Contessa S. (dal 14′ st Saccani M.), Maestrelli A., Burgio R. (dal 42′ st Guida A.), Franco D., Scaccabarozzi J., Cum G., D’Auria G. (dal 33′ st Pavone F.), Giannone L. (dal 14′ st Nocerino L.), De Felice F. (dal 14′ st Maniero R.). A disposizione: Cocetta N., Frascatore P., Iuliano A. (Portiere), Miceli M., Musumeci M., Onda A., Pagno A. (Portiere), Primicile A., Pugliese S., Rizzo F.

AUDACE CERIGNOLA: Krapikas T. (Portiere), Ligi A., Martinelli L., Allegrini G., Tentardini A., Ruggiero Z., Bezzon A. (dal 38′ st Botta M.), Russo L., D’Andrea F., Leonetti V. (dal 38′ st Coccia G.), Malcore G. (dal 33′ st Sosa F.). A disposizione: Carnevale A., De Luca U., Fares G. (Portiere), Gonnelli L., Neglia S., Prati B., Trezza S. (Portiere), Vitale M.

RETI: al 45’+2 st Guida A. (Turris) al 42′ pt D’Andrea F. (Audace Cerignola) .

AMMONIZIONI: al 16′ st Maestrelli A. (Turris), al 45’+3 st Esempio S. (Turris), al 45’+5 st Franco D. (Turris) al 31′ pt Allegrini G. (Audace Cerignola), al 14′ st Martinelli L. (Audace Cerignola), al 19′ st Krapikas T. (Audace Cerignola), al 45’+3 st Sosa F. (Audace Cerignola).

