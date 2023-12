Video/ Turris Brindisi (3-1) gol e highlights: vittoria solida dei padroni di casa (22 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TURRIS BRINDISI: LA SINTESI

Turris e Brindisi sono stati caratterizzati da una dinamica avvincente, culminata con il vantaggio della squadra di casa per 1-0 grazie a una rete di De Felice. Il giocatore ha siglato il gol con un preciso e potente destro da dentro l’area di rigore, mettendo in difficoltà il portiere avversario. L’avvio della partita è stato animato, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio gioco. Tuttavia, è stata la Turris a rompere l’equilibrio grazie all’abilità di De Felice nel concludere un’azione con un tiro vincente. Il gol segnato nei primi venti minuti potrebbe influenzare significativamente lo svolgimento del match, determinando le strategie delle due formazioni. L’abilità di De Felice nel colpire a rete con precisione e potenza testimonia la determinazione della Turris a ottenere un risultato positivo. Il Brindisi, ora in svantaggio, sarà chiamato a reagire e a cercare di annullare lo svantaggio accumulato. Il destro vincente di De Felice rappresenta un momento chiave della partita, suscitando emozioni tra i tifosi e creando un contesto teso e appassionante per il proseguimento dell’incontro.

Turris e Brindisi, il risultato è attualmente di 3-0 a favore della squadra di casa. La Turris ha dominato il campo, ottenendo un solido vantaggio grazie alle reti di Maniero e Nocerino. La partita si è svolta con una netta supremazia della Turris, che ha dimostrato grande efficacia nell’attacco. Le reti di Maniero e Nocerino hanno consolidato il controllo della squadra sulle operazioni, creando una situazione difficile per il Brindisi. Maniero e Nocerino hanno dimostrato la propria abilità nel concretizzare le occasioni, mettendo a segno gol di qualità che hanno contribuito in modo significativo al vantaggio della Turris. Il Brindisi si trova ora in una situazione di sfida, cercando di contenere la pressione avversaria e trovare spazi per una possibile rimonta nella seconda metà della partita. Il secondo tempo si prospetta dunque come un’opportunità per entrambe le squadre. La Turris cercherà di consolidare il proprio vantaggio, mentre il Brindisi sarà determinato a reagire e a cercare soluzioni offensive per accorciare le distanze.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TURRIS BRINDISI, IL SECONDO TEMPO

Turris e Brindisi, il risultato è ora di 3-1. La squadra ospite, il Brindisi, è riuscita a segnare un gol grazie all’attaccante Ganz. Con questo gol, il Brindisi dimostra la sua volontà di rimontare e di mettere pressione alla squadra di casa, la Turris. La partita sembra quindi diventare più avvincente, con entrambe le squadre che cercano di segnare e influenzare l’esito finale. La Turris dovrà ora difendere il proprio vantaggio e gestire la reazione del Brindisi. D’altro canto, il Brindisi sarà motivato dal gol segnato e cercherà di continuare su questa strada per avvicinarsi ulteriormente nel punteggio. La partita si preannuncia quindi emozionante e ricca di colpi di scena nei prossimi minuti, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.

Turris e Brindisi si conclude con un risultato finale di 3-1. La Turris ha ottenuto una vittoria significativa, consolidando la propria posizione e accumulando punti cruciali. Il match è stato caratterizzato da diverse emozioni e cambiamenti nel punteggio. Nel primo tempo, la Turris è riuscita a ottenere un vantaggio di 1-0 grazie alla rete di De Felice con un preciso destro da dentro l’area di rigore. Nel corso della partita, la squadra di casa ha continuato a dimostrare la propria forza offensiva, portando il risultato sul 3-0 con le reti di Maniero e Nocerino. Il Brindisi, tuttavia, non ha mollato e ha trovato la via del gol con Ganz, riducendo il distacco a 3-1. Nonostante il tentativo di reazione degli ospiti, la Turris è riuscita a mantenere il controllo del match fino al fischio finale, assicurandosi i tre punti. Con questa vittoria, la Turris consolida la propria posizione in classifica e prosegue con successo nella stagione. Il Brindisi, d’altra parte, dovrà valutare gli aspetti della prestazione che possono essere migliorati mentre guarda al prossimo impegno.

TURRIS BRINDISI, IL TABELLINO

TURRIS: Fasolino G. (Portiere), Maestrelli A., Esempio S. (dal 24′ st Cocetta N.), Frascatore P., Cum G., Matera A. (dal 24′ st Pugliese S.), Franco D., Contessa S., Nocerino L. (dal 45’+2 st Guida A.), Maniero R. (dal 36′ st Scaccabarozzi J.), De Felice F.. A disposizione: Burgio R., Iuliano A. (Portiere), Miceli M., Onda A., Pagno A. (Portiere), Pavone F., Rizzo F.

BRINDISI: Albertazzi M. (Portiere), Gorzelewski F. (dal 43′ st Monti N.), Bellucci N., Cappelletti D., Valenti B., Albertini A. (dal 1′ st Petrucci D.), Malaccari N. (dal 19′ st Ceesay W. R.), Lombardi L. (dal 25′ st Mazia A.), Nicolao G., Bunino C., Ganz S. (dal 19′ st Fall M.). A disposizione: Auro C. (Portiere), Cancelli C., De Angelis P., De Feo G., Golfo F., Saio I. (Portiere), Vona A.

RETI: al 16′ pt De Felice F. (Turris) , al 33′ pt Maniero R. (Turris) , al 39′ pt Nocerino L. (Turris) al 11′ st Ganz S. (Brindisi) .

AMMONIZIONI: al 20′ pt Maestrelli A. (Turris), al 28′ pt Esempio S. (Turris), al 45’+5 st Contessa S. (Turris) al 32′ pt Nicolao G. (Brindisi), al 37′ pt Bunino C. (Brindisi), al 30′ st Ceesay W. R. (Brindisi).

