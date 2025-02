VIDEO TURRIS CAVESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Amerigo Liguori anche la Cavese vince in casa della Turris per 2 a 1. Nel primo tempo i Metalliani si prendono presto le redini del match sbloccando il risultato già intorno all’8′ con il gol firmato da Marchisano, raccogliendo il lancio di Pezzella bucato da Boli.

La replica dei corallini si traduce nel palo colto poco dopo il quarto d’ora da Nocerino, il quale guadagna poi al 21′ un calcio di rigore concesso per il fallo commesso da Russo e trasformato dal suo compagno Trotta per la rete che vale il pari momentaneo al 22′. Ci pensa tuttavia Sannipoli a riportare avanti i Blufoncé al 32′ con l’aiuto di Marranzino. La Turris si riaffaccia in avanti con Nocerino al 43′ e soprattutto con la traversa centrata da Giannone al 45’+1′.

Nel secondo tempo i padroni di casa non capitalizzano nemmeno con il neo entrato Porro al 49′. Nel finale nè Trotta al 57′ nè Sannipoli al 68′ fanno il bis e viene pure annullato un gol per fuorigioco agli Aquilotti all’87’ con Saio. L’arbitro Francesco Zago di Conegliano ha estratto il cartellino giallo in quattro circostanze ammonendo Boli al 6′ da un lato, Fella al 25′, Loreto al 40′ e Fornito al 74′ dall’altro.

