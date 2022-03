Video/ Turris Fidelis Andria (1-0) gol e highlights: la decide Leonetti! (Serie C)

VIDEO TURRIS FIDELIS ANDRIA (1-0): TANTE OCCASIONI E…

La sfida tra Turris e Fidelis Andria termina 1 a 0. Ad indirizzare il match è Leonetti al 77′. Il grande ex della gara colpisce nel secondo tempo, dopo un’intera gara con tante occasioni da entrambe le parti. Ad inizio gara, partono meglio i padroni di casa. Tante chance, con un palo colpito dopo soli 4 minuti e varie occasioni pericolose con Tascone e poi con Franco. Sul finale della prima frazione, meglio invece la Fidelis Andria. Al 35′ Gaeta vede l’inserimento di Monterisi e lo serve: questo tenta il cross in area, il portiere avversario esce male e rischia di compromettere il risultato. L’azione prosegue con Bonavolontà che calcia al volo dal limite e sfiora il palo. Una doppia occasione che viene replicata qualche minuto dopo, con Di Piazza, che colpisce al volo e sfiora il secondo palo. Dopo due minuti di recupero, termina 0 a 0.

CLICCA QUI PER IL VIDEO TURRIS FIDELIS ANDRIA (1-0)

VIDEO TURRIS FIDELIS ANDRIA: LEONETTI PER LA VITTORIA

Nel secondo tempo di Turris Fidelis Andria, dopo i primi 20 minuti di equilibrio con varie azioni da entrambe le parti, arriva il gol della vittoria firmato da Leonetti. Al 77′, dalla corsia di sinistra arriva il cross di Franco per Leonetti: questo non colpisce bene di testa, così la palla arriva ad Alcibiade che la respinge. La sfera finisce però sui piedi del giocatore della Turris, che sta volta non sbaglia: palla all’angolino basso alla sinistra di Saracco. Al 90′ la Fidelis Andria tenta di trovare il pareggio e ci va vicinissima con un colpo di testa di Riggio, che termina al lato di pochissimo. Finisce dunque 1 a 0. 3 punti che portano la Turris a 45 punti in 29 gare. Fidelis Andria ancora al penultimo posto in classifica con 23 punti in 30 sfide.

VIDEO TURRIS FIDELIS ANDRIA 1-0: IL TABELLINO

Turris-Fidelis Andria 1-0

Marcatore: 77′ Leonetti (T)

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Zampa; Ghislandi, Tascone, Franco, Nunziante (86′ Finardi); Giannone (19′ Pavone – 79′ Bordo), Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Loreto, Primicile, Zanoni, Lame, Iglio, D’Oriano, Nocerino. Allenatore: Caneo

Fidelis Andria (4-2-3-1): Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Nunzella; Risolo, Bonavolontà (66′ Urso); Gaeta (61′ Sorrentino), Bubas, Ciotti (79′ Ortisi); Di Piazza. A disposizione: Vandelli, Donini, Carullo, Legittimo, Bolognese, Messina, De Marino, Leonetti, Bortoletti. Allenatore: Di Bari

Arbitro: Virgilio di Trapani

Ammoniti: Zampa (T), Risolo (FA)



