Video/ Turris Gelbison (1-0) gol ed highlights: padroni di casa salgono a quota 34!

Video Turris Gelbison che presenta una partita bloccata sul risultato di 0-0, ma nonostante ciò ha veramente tanto da raccontare. Non ci sono gol all’interno dei primi 45 minuti di gioco ma ben quattro cartellini che evidenziano una partita molto maschia giocata in un campo difficile, la pioggia è stata molto fitta a Torre Del Greco. I quattro giocatori di iscriversi nel tabellino dei cattivi sono uno per la Turris e ben tre per il rossoblù della Gelbison. De Sena, Gilli e Tumminello della Gelbison rispondono a Riccardo Maniero della Turris, ammonito per proteste.

I ritmi del secondo tempo tra Turris e Gelbison sono ben più alti, si allontanano i falli e si cerca maggiormente la giocata tecnica. Una delle occasioni più importanti capitate durante il match è sicuramente quella sulla testa di Riccardo Maniero, abile a colpire dopo il cross preciso di Franco sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Partita che volge verso il termine, con il risultato di pareggio sempre più probabile ma non è così; la Turris con orgoglio riesce a sbloccare il risultato al minuto 87 con la deviazione, sul tiro di Zampa, da parte di Vito Leonetti. Gelbison che chiede a gran voce un’irregolarità, posizione di fuorigioco per l’attaccante, ma così non è per il direttore di gara che convalida il gol e dopo il triplice fischio manda le due squadre negli spogliatoi.

VIDEO TURRIS GELBISON: IL TABELLINO

TURRIS: Fasolino G., Di Nunzio F., Miceli M., Frascatore P., Rizzo E. (dal 15′ st Ercolano E.), Franco D., Zampa E., Contessa S. (dal 41′ st Longo S.), Giannone L., Maniero R. (dal 45′ st Vitiello A.), Guida M.. A disposizione: Perina P., Acquadro A., Boccia S., D’Alessandro M., Ercolano E., Finardi S., Haoudi H., Leonetti V., Longo S., Maldonado L., Schiro T., Taugourdeau A.

GELBISON: Anatrella D., Loreto C., Cargnelutti R., Gilli M., Porcino A. (dal 17′ st Caccavallo G.), Graziani V., Uliano F., Papa S. (dal 24′ st Fornito G.), Nunziante C. (dal 42′ st Marong B.), Tumminello M. (dal 25′ st Sane A.), De Sena C.. A disposizione: D’Agostino B., Vitale S., Caccavallo G., Capone F., Correnti M. R., Fornito G., Kyeremateng N., Marong B., Onda A., Sane A.

Reti: al 42′ st Leonetti V. (Turris) .

Ammonizioni: al 33′ pt Maniero R. (Turris), al 45’+1 st Fasolino G. (Turris) al 14′ pt De Sena C. (Gelbison), al 29′ pt Gilli M. (Gelbison), al 44′ pt Tumminello M. (Gelbison), al 8′ st Nunziante C. (Gelbison).

