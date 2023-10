Video/ Turris Giugliano (0-1) gol e highlights: vittoria esterna nel derby! (Serie C, 29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TURRIS GIUGLIANO (0-1): LA PARTITA

Il Giugliano espugna lo stadio Amerigo Liguori di Torre Del Greco e conquista 3 punti preziosissimi, riscattando il periodo non brillante che stava attraversando. Continua la crisi, invece, per la Turris, al termine di questa gara valida per l’undicesima giornata del girone C del campionato di Serie C. Nel primo tempo i gialloblù la sbloccano subito, dopo appena 4 minuti: De Rosa si libera bene e trova immediatamente il vantaggio fulminando il portiere avversario all’improvviso. Sorpresa la retroguardia campana. Gli uomini in maglia rossa reagiscono mostrando grande carattere, ma non riescono a finalizzare quanto di buono creato.

D’Auria impegna per ben due volte il portiere, mentre Franco colpisce in pieno la traversa su calcio di punizione. Anche nel finale di frazione di gioco è la squadra padrona di casa ad attaccare, con Scaccabarozzi pericoloso in due occasioni. Nel secondo tempo il Giugliano parte meglio, e rischia di chiudere per ben due volte i giochi, con De Rosa che prima costringe al miracolo Fasolino, ed al 58esimo si fa respingere dal palo la doppietta. Nei minuti di recupero la Turris la pareggia dopo un assalto finale incredibile, ma il gol di De Felice viene annullato per fuorigioco. Tantissime le proteste di pubblico e giocatori.

TURRIS: Fasolino G., Burgio R. (dal 21′ st Contessa S.), Cocetta N., Maestrelli A. (dal 26′ st Saccani M.), Cum G. (dal 40′ st Guida A.), Franco D., Scaccabarozzi J., Frascatore P., Nocerino L. (dal 1′ st Pavone F.), Maniero R., D’Auria G.. A disposizione: Iuliano A., Pagno A., D’Alessio L., De Felice F., Matera A., Miceli M., Onda A., Primicile A.

GIUGLIANO: Russo D., De Rosa R. (dal 26′ st Gladestony), Caldore M., Berman T., Yabre M., Giorgione C. (dal 32′ st Vogiatzis V.), Berardocco L., Ciuferri F. (dal 26′ st Oviszach E.), Di Dio F. (dal 1′ st Menna D.), Salvemini F. (dal 38′ st Bernardotto G.), De Sena C.. A disposizione: Baldi G., Manrrique G., De Francesco F., Eyango S., Nocciolini M., Oyewale S., Sorrentino L., Stabile D. P., Zullo W.

Reti: al 4′ pt De Rosa R. (Giugliano) .

Ammonizioni: al 45′ pt D’Auria G. (Turris), al 21′ st Frascatore P. (Turris) al 35′ pt Di Dio F. (Giugliano), al 45′ pt De Rosa R. (Giugliano).

