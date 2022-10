Video/ Turris Monopoli (0-0) gol e highlights: reti bianche al Liguori (Serie C)

VIDEO TURRIS-MONOPOLI (0-0): LA PARTITA

Allo Stadio Amerigo Liguori le squadre di Turris e Monopoli si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Laterza tentano di affacciarsi in avanti subito al 2′ con Montini, il quale si rende realmente pericoloso poi al 10′ mancando però il bersaglio. I padroni di casa allenati da mister Padalino hanno invece provato a replicare con un tiroi poco fortunato di Leonetti al 4′.

I minuti scorrono sul cronometro ed i pugliesi decidono di inserire Fornasier al posto di Rolando già al 33′ prima di centrare la traversa in acrobazia con Montini intorno al 35′. Nel secondo tempo i Corallini provano a colpire con una conclusione imprecisa di Frascatore al 65′.

VIDEO TURRIS-MONOPOLI (0-0): IL SECONDO TEMPO

Nell’ultima parte dell’incontro i biancoverdi si disperano per il salvataggio miracoloso del portiere Perina sul colpo di tacco di Bussaglia al 70′ e rimangono pure in inferiorità numerica dal 90’+5′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Manzari. I Torresi vivono una situazione quasi analoga infine al 90’+8′ sulla parata di Nocchi ad intercettare il colpo di testa di Manzi. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Collu, proveniente dalla sezione di Cagliari, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Acquadro da un lato, Bizzotto, Manzari, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Viteritti dall’altro. Il punto conquistato in questo ottavo turno di campionato permette rispettivamente alla Turris di salire a quota 14 ed al Monopoli di portarsi a 13 punti nella classifica del girone C della Serie C.

VIDEO TURRIS-MONOPOLI (0-0): IL TABELLINO

TURRIS (4-3-3) – Perina; Frascatore, Boccia, Frascatore, Contessa; Gallo, Finardi, Haoudi; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Acquadro, Taugourdeau, Ercolano, Stampete, Maniero, Invernizzi, Di Nunzio, Aquino, Longo. All.: Padalino.

MONOPOLI (4-2-3-1) – Nocchi; Viteritti, Bizzotto, De Santis, Pinto; De Risio, Piccinni; Rolando, Montini; Bussaglia; Fella. A disposizione: Avogadri, Iurino, Falbo, Fornasier, Starita, Simeri, Radicchio, Corti, Manzari, Cascella. All.: Laterza.

Arbitro: Giuseppe Collu (sezione di Cagliari).

Ammoniti: 24′ Bizzotto(M); 60′, 90’+5′ Manzari(M); 61′ Viteritti(M); 78′ Acquadro(T).

Espulsi: 90’+5′ Manzari(M).











