Video/ Turris Monopoli (1-1) highlights e gol: Arlotti pareggia nel finale (Serie C)

Turris e Monopoli si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Pandolfi e Arlotti. Accade tutto nella seconda frazione dopo un primo tempo con poche emozioni. Andiamo a scoprire le azioni salienti della gara. Nicoletti ci prova con il mancino ma spedisce la sfera altissima. Occasione anche per Santoro che trova l’ottima risposta di Abagnale. Franco ci prova dalla distanza ma non inquadra lo specchio. Il Monopoli ha iniziato meglio della compagine di casa. Giorno prova il tiro a giro, Abagnale blocca. Ci avviciniamo alla mezzora di gioco, non si sblocca la gara. Esempio pesca Romano in area che spreca una giotta occasione. Dieci minuti alla fine di una prima frazione in cui l’unica emozione e l’occasione sprecata da Romano. Santoro si gira e tira, per un soffio non trova lo specchio della porta ed il gol. Turris e Monopoli vanno al riposo sul risultato di zero a zero.

VIDEO TURRIS MONOPOLI: IL SECONDO TEMPO

Eccoci al secondo tempo per il video di Turris Monopoli: gol di Pandolfi! La sbloccano i padroni di casa. L’attaccante beffa con un tocco sotto Pozzer che resta a metà strada dopo essere uscito dalla porta. Ci prova Santoro, blocca Abagnale. La Turris prova a controllare la gara con il Monopoli che continua ad attaccare. Pandolfi supera i difensori e prova il pallonetto, sfera che non inquadra la porta. Starita di testa, Di Nunzio salva sulla linea di porta. Il Monopoli attacca a testa bassa alla ricerca del pari. Arlotti! Il Monopoli trova la rete del pareggio. Paolucci la mette in mezzo e trova Arlotti pronto all’appuntamento con il gol. Marilungo dalla distanza, Abagnale la mette in angolo. Pochi minuti alla fine della prima frazione. Paolucci ci prova ma la sfera termina oltre la traversa. Termina in parità il match tra Turris e Monopoli, decidono Pandolfi e Arlotti.

IL TABELLINO

TURRIS (4-3-1-2): Abagnale; Esempio, Di Nunzio, Rainone, Loreto; R. Fabiano, Signorelli (86′ Lorenzini), Franco; Romano (65’ Tascone); Giannone (86′ Longo), Pandolfi (71’ Da Dalt). All.: F. Fabiano. A disposizione: Lonoce, Barone; D’Ignazio, Brandi, Sandomenico, Marchese, lame, Esposito.

MONOPOLI (3-5-2): Pozzer; Sales, Arena, Nicoletti; Zambataro, Vassallo (56’ Paolucci), Piccinni (65’ Lombardo), Giorno, Guiebre (74’ Arlotti); Santoro (65’ Marilungo), Starita (74’ Montero). All.: Scienza. A disposizione: Oliveto, Menegatti; Giosa, Antonacci, Nina, Rimoli, Basile.

Arbitro: Enrico Maggio della sezione di Lodi; assistenti: Simone Piazzini di Prato e Khaled Bahri di Sassari; quarto ufficiale Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

NOTE – Ammoniti: Franco (T); Sales, Giorno, Paolucci (M); Espulsi: al 89’ Scienza (M) per proteste. Angoli: 1-8. Recupero: 0’/5’. Serata dal cielo poco nuvoloso. Campo di gioco in erba sintetica. Spettatori 500.

