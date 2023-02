Video/ Turris Monterosi Tuscia (2-0) gol e highlights: campani sugli scudi (Serie C)

VIDEO TURRIS MONTEROSI TUSCIA (2-0): LA PARTITA

Turris Monterosi Tuscia, lo scontro salvezza della ventiseiesima giornata del girone C di Serie C, termina con la vittoria dei campani. Gara quasi mai in discussione al “Liguori” dove, nonostante la contestazione dei tifosi locali, l’undici di Fontana mette in mostra una grande prova per superare una diretta concorrente verso il mantenimento della categoria. La prima frazione è di marca campana: i corallini partono subito forte e al 5′ con Ruffo Luci, solo davanti a Forte lo beffa per il vantaggio. La reazione ospite è affidata ad un colpo di testa di Lipani che, tuttavia, non impensierisce Perina. Nella ripresa la Turris gestisce la gara e, con veloci folate offensive, spaventa la retroguardia del Monterosi Tuscia.

Il primo squillo del secondo tempo è un missile di Leonetti che colpisce in pieno la traversa. Ma è solo il preludio al raddoppio della squadra di Fontana, affidato a Maniero. L’ex attaccante dell’Avellino corregge in rete un tiro di Zampa tra le proteste ospiti. Nel finale è ancora Leonetti a sfiorare il tris ma il suo colpo di testa termina fuori di un soffio. Grazie a questo successo la Turris si porta a quota 26 punti in classifica nel girone C, ad una sola lunghezza proprio dal Monterosi Tuscia in una corsa salvezza che si preannuncia ancora ricca di colpi di scena da qui alla fine del campionato.

VIDEO TURRIS MONTEROSI TUSCIA (2-0): IL TABELLINO

TURRIS: Perina; Rizzo, Miceli, Di Nunzio, Contessa; Ruffo Luci (59’ Zampa), Franco (59’ Maldonado), Acquadro (82’ Boccia); Giannone, Maniero, Leonetti. A disposizione: Donini, Fasolino, Taugourdeau, Ercolano, Guida, Longo. Allenatore: Coraggio (Fontana squalificato).

MONTEROSI TUSCIA: Forte; Giordani (72’ Bittante), Mbende, Borri, Tartaglia; Parlati (80’ Vitali), Santoro (65’ Gasperi), Lipani (65’ Di Paolantonio); Carlini; Tonin, Della Pietra (65’ Costantino). A disposizione: Alia, Moretti, Verde, Tolomello, Di Renzo. Allenatore: Menichini

Reti: 5’ Ruffo Luci, 71’ Maniero.

Ammoniti: Lipani, Contessa, Maniero, Giordani, Mbende.

