Video/ Turris Vibonese (1-1): highlighs e gol. Un punto a testa al Liguori

VIDEO TURRIS-VIBONESE (1-1): LA SINTESI

Allo Stadio Amerigo Liguori le formazioni di Turris e Vibonese si annullano pareggiando per 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due squadre sembrano non volersi scoprire immediatamente preferendo piuttosto di studiarsi a vicenda senza fretta per cercare di trovare il varco giusto per colpire. Dopo qualche problema di natura muscolare patito da Lorenzini verso il 5′, i padroni di casa allenati da mister Fabiano tentano di affacciarsi in zona offensiva al 9′ tramite Pandolfi con scarso successo ed il suggerimento di Falco per Longo viene intercettato dal capitano avversario Redolfi. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Galfano si affacciano in avanti al 14′ con Berardi, senza tuttavia sfruttare l’errore commesso da Di Nunzio, ed al 17′ con Vitiello, il cui tiro sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Berardi, è stato deviato e parato da Abagnale. I rossoblu si rendono pericolosi anche al 19′ con la conclusione finita in curva di Spina ed al 22′ con Tumbarello, quando il suo tiro è stato bloccato dal portiere avversario. La Turris manca poi una buona opportunità per spezzare l’equilibrio al 29′ con Vitiello a deviare in calcio d’angolo l’interessante lancio di Tascone. Nel finale del primo tempo, precisamente al 33′, gli ospiti riescono a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Plescia, autore di un bel pallonetto. I padroni di casa provano dunque a reagire al 35′ con la botta di Franco parata da Marson, al 39′ con il tiro di Pandolfi deviato in calcio d’angolo ed al 42′ con Tascone, il cui tentativo è stato smorzato e recuperato dalla retroguardia avversaria. Al 45′ la Vibonese cerca il raddoppio su punizione con Spina, centrando però la barriera.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo sono i calabresi a spingere il piede sull’acceleratore costringendo Abagnale ad una parata prodigiosa sullo spunto di Spina al 48′, creando tuttavia pochi problemi poi al 51′ con Ciotti. I campani replicano quindi intorno al 53′ con l’ennesima giocata di Tascone, trovando la risposta del portiere Marson. Nell’ultima parte dell’incontro i corallini si vedono annullare un gol all’87’ con Pandolfi a causa di un fallo precedente ravvisato dall’arbitro ma ci pensa il subentrato Romano a ristabilire definitivamente l’equilibrio all’88’ con un ottimo colpo di testa. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Collu, proveniente dalla sezione di Cagliari, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Signorelli, Lame, Persano e Romano da un lato, Plescia dall’altro. Il punto conquistato in questo diciannovesimo turno di campionato permette rispettivamente alla Turris di salire a quota 27 ed alla Vibonese di portarsi a quota 21 punti nella classifica del girone C della Serie C.

IL TABELLINO

Turris-Vibonese 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 33′ Plescia(V); 88′ Romano(T).

TURRIS (4-3-3) – Abagnale; Lame, Lorenzini, Di Nunzio, Esempio; Signorelli, Tascone, Franco; Pandolfi, Longo, Da Dalt. A disp.: Lonoce, Barone, Loreto, R. Fabiano, D’Alessandro, Persano, Romano, D’Ignazio, Marchese, Giannone, Esposito. All.: Fabiano.

VIBONESE (3-5-2) – Marson; Sciaccia, Redolfi, Bachini; Spina, Ciotti, Rasi, Tumbarello, Berardi; Plescia, Vitiello. A disp.: Mengoni, Laaribi, Spina, La Ragione, Falla, Leone, Ambro, Montagno, Riga, Pargi, Mancino. All.: Galfano.

Arbitro: Giuseppe Collu (sezione di Cagliari).

Ammoniti: 35′ Signorelli(T); 44′ Lame(T); 69′ Plescia(V); 88′ Persano(T); 89′ Romano(T).

