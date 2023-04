Video/ Turris Viterbese (2-1) gol e highlights: Maniero e Frascatore per la rimonta

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TURRIS VITERBESE 2-1: I PADRONI DI CASA IN RIMONTA

La gara della 37esima giornata tra Turris e Viterbese finisce 2 a 1 per i padroni di casa, che passano in rimonta. A sbloccare la sfida sono infatti gli ospiti, dopo appena 3 minuti. Il gol arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Barillà. La palla arriva sul secondo palo, D’uffizi ci arriva di testa e riesce a metterla dentro.

Dopo una serie di batti e ribatti, Marotta arriva sulla palla e la mette alle spalle di Fasolino, portano avanti i gialloblù dopo appena 3 minuti. Dopo la rete la squadra di Lopez si abbassa e soffre le incursioni avversarie, che al 45′ pareggiano con un calcio di rigore segnato da Maniero. Ad indicare il dischetto è il direttore di gara per un fallo di Bisogno su Rizzo. Piove sul bagnato in casa gialloblù: al 41′ infatti la Viterbese era rimasta in 10 per somma di ammonizioni nei confronti di Megelaitis.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TURRIS VITERBESE: LA RIMONTA

Dopo il pareggio sul finale del primo tempo, al 56′ la Turris riesce a mettere in rete il 2 a 1 e a superare la Viterbese. Il gol arriva da Frascatore servito bene da Rizzo che passa su Devetak e mette il cross basso dalla destra in mezzo, con il compagno che arriva bene sul secondo palo. Sul finale i gialloblù protestano per un tocco di mano e chiedono un rigore, ma non viene concesso. A nulla serve il forcing finale: la squadra di Lopez esce senza punti e ora la Serie D è ad un passo, complice anche la vittoria della Fidelis Andria.

VIDEO GOL TURRIS VITERBESE: IL TABELLINO

TURRIS: Fasolino G., Di Nunzio F., Frascatore P., Miceli M., Rizzo F., Franco D., Maldonado L. (dal 29′ st Acquadro A.), Contessa S. (dal 2′ pt Boccia S.), Guida M. (dal 29′ st Haoudi H.), Giannone L. (dal 38′ st Schiro T.), Maniero R. (dal 29′ st Longo S.). A disp: Antolini O., Perina P., Boccia S., Acquadro A., Haoudi H., Longo S., Schiro T., D’Alessandro M., Ercolano E., Finardi S., Primicile A., Taugourdeau A., Vitiello A., Zampa E.

VITERBESE: Bisogno L., Monteagudo J. C., Ricci L., Riggio C. (dal 15′ st Polidori A.), Nesta G. M., Barilla A. (dal 36′ st Rabiu), Megelaitis L., Semenzato D., Devetak M., D’Uffizi S. (dal 1′ st Mastropietro F.), Marotta A.. A disp: Chicarella M., Dekic V., Mastropietro F., Polidori A., Rabiu, Capparella D., Ingegneri A., Marenco F., Mbaye M. M., Montaperto G., Pavlev D.

MARCATORI: 3′ pt Marotta, 45′ pt Maniero, 11′ st Frascatore

