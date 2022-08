Video/ Twente Fiorentina (risultato 0-0) highligthts: Italiano sorride, ma che fatica

Una partita sicuramente non entusiasmante quella tra Twente Fiorentina, non è iniziata con lo spunto giusto per la Viola che si credeva di passare agilmente il turno preliminare, hanno dovuto però fare i conti con un Twente con il coltello tra i denti, infatti per tutta la partita la squadra olandese è riuscita a dominare una compagine nettamente superiore, come potremo intuire dal video di Twente Fiorentina 0-0. Infatti la Fiorentina sulla carta era la favorita, ma le rotazioni di Italiano hanno reso la partita molto più equilibrata di quanto si potesse aspettare.

Risultati Conference League/ Gol live score: tutte le big dentro, più il Vaduz

I giocatori schierati infatti, basti pensare a Maleh, non sono stati in grado di reggere i ritmi folli della gara e questo non ha fatto altro che concedere il pallino del gioco alla squadra olandese, che pressando alta ha reso i disimpegni di Ambrabat difficoltosi e in più di un’occasione il Twente è andata vicina al pareggio che avrebbe significato solamente i supplementari per la Fiorentina. Infatti se non fosse stato per Terracciano adesso staremo commentando una partita finita oltre i novanta minuti.

Diretta/ Twente Fiorentina (risultato 0-0): caos sul finale!

CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI TWENTE FIORENTINA

Video Twente Fiorentina, poche azioni, molto nervosismo

Quella tra Twente Fiorentina è stata una partita all’insegna del nervosismo e della fisicità, infatti nella ripresa il modus operandi di Italiano è stato molto chiaro con la prima sostituzione: giochiamo duro. Infatti al posto di uno stanco Maleh entra Mandragora, spostando cosi Ambrabat come mezz’ala destra. La squadra da quel momento ha iniziato a fare interventi molto più decisi, e anche se la Viola non è più riuscita a tirare in porta, questo ha schermato le azioni pericolose di un Twente che via via diventava sempre più padrone del campo, arrivando persino a giocare stabilmente nella trequarti avversaria.

Probabili formazioni Twente Fiorentina/ Quote, un grande duello in mediana

La partita è stata dunque vinta in difesa e sul finale, man mano che i minuti sull’orologio passavano, gli animi andavano ad accendersi culminando in un battibecco tra l’allenatore del Twente e Italiano, insieme alle due panchine, certo non un bello spettacolo per una partita europea. Quello che può imparare la Fiorentina in questa partita è sicuramente che non bisogna mai mollare in Europa, perché anche la più piccola squadra può renderti la partita un inferno.

VIDEO TWENTE FIORENTINA, IL TABELLINO

TWENTE-FIORENTINA 0-0

TWENTE 4-2-3-1: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Zerrouki, Sadilek; Vlap, Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan. All. Jans.

FIORENTINA 4-3-3: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura Amrabat, Maleh; Ikonè, Cabral, Sottil. All. Italiano

ARBITRO: Radu Petrescu

AMMONITI: 30’ Ikone, 43’ Maleh, 45’ Propper, 55’ Sadilek, 63’ Zerrouki, 76’ Gollini, 77’ Hilgers, 83’ Igor, 90+3’ Igor (Rosso)

RECUPERO: 4pt, 7 st.











© RIPRODUZIONE RISERVATA