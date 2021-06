Video/ Ucraina Austria (0-1) gol e highlights: occhio ai ragazzi di Foda! (Euro 2020)

Noi italiani abbiamo seguito con estremo interesse lo scontro diretto per il secondo posto nel gruppo C di Euro 2020 tra Ucraina e Austria. Di certo non perché ci interessava qualcosa delle sorti di Andriy Shevchenko, vecchia bandiera del Milan e grande protagonista della Serie A negli anni duemila. Il motivo principale per cui questa partita ci interessava così tanto è che da qui sarebbe uscita la nostra prossima avversaria agli ottavi di finale. Ha avuto la meglio la nazionale di Foda che ha vinto di misura, per 1 a 0, grazie al gol di Baumgartner che nel primo tempo fulmina Zabarnyi e batte Bushchan portando avanti i suoi. L’ala dell’Hoffenheim è stato poi costretto ad abbandonare il campo per i giramenti di testa provocati da un violento scontro precedente proprio con il difensore della Dinamo Kiev, eppure è riuscito a trovare il modo di decidere la contesa e contribuire al passaggio del turno. Shevchenko può certo recriminare per la preoccupante involuzione dei suoi interpreti, in particolare di Zinchenko e Malinovskyi, reduci entrambi da una stagione esaltante che però a quanto pare gli ha lasciato parecchie scorie che non sono stati in grado di smaltire. Yarmolenko e Yaremchuk hanno anche sfiorato il pareggio ma non sono stati abbastanza precisi una volta davanti a Bachmann. Che è stato poi bravissimo a sventare l’autogol di Lainer che stava buttarselo da solo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Stendiamo un velo pietoso anche su Arnautovic, che da due anni si è autoesiliato in Cina ed è sparito dal calcio che conta, eppure il ct austriaco non riesce proprio a rinunciare a lui, anche per la mancanza di alternative vere in attacco. Sabato prossimo l’Italia non dovrà assolutamente sottovalutare l’Austria, il ct Mancini è chiamato a preparare la gara nei minimi dettagli e gli azzurri dovranno mettercela tutta come al solito. Ma firmeremmo col sangue per avere avversari simili anche dai quarti – dove molto probabilmente ci toccherà il Belgio se passiamo – in poi. Ucraina che – in ogni caso – non è ancora completamente fuori dai giochi, ovviamente dipenderà dai risultati degli altri gironi.

VIDEO UCRAINA AUSTRIA 0-1, LE DICHIARAZIONI

Il ct dell’Austria, Franco Foda, non potrebbe essere più contento: “Penso che i ragazzi siano stati semplicemente fantastici oggi. Volevamo raggiungere gli ottavi di finale e scrivere una pagina di storia per la nazionale. Si vede che i ragazzi non avevano voglia di fare calcoli e sono scesi in campo pensando solamente a vincere. Sono molto orgoglioso di loro. Da qui in avanti non ci saranno avversari facili da affrontare, l’Italia non perde da un’eternità, ma forse arriverà il momento in cui anche gli azzurri avranno una battuta d’arresto. Proveremo noi a fermarli, abbiamo diversi giorni a disposizione per recuperare le forze, sarà dura ma siamo pronti”. Olexsandr Zinchenko finora è stato tra le più grandi delusioni di Euro 2020: “Che amarezza, non so nemmeno cosa dire. La nostra prestazione nel primo tempo è stata inaccettabile, il nostro atteggiamento in campo semplicemente inqualificabile. In allenamento avevamo sensazioni positive, ma quando ti trovi di fronte agli avversari è tutta un’altra cosa. Non credo che le qualità fisiche dell’Austria siano state la ragione principale della nostra sconfitta. Penso che sia più una questione di mentalità. Dovevamo lottare come leoni e cercare di vincere tutti i duelli individuali, invece non siamo stati abbastanza aggressivi. Evidentemente dobbiamo prendere atto che il nostro livello non è così eccelso”.

VIDEO UCRAINA AUSTRIA 0-1, IL TABELLINO

UCRAINA-AUSTRIA 0-1 (0-1)

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Karavaiev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko (85′ Besedin); Shaparenko (68′ Marlos), Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovskyi (46′ Tsygankov). All. Andriy Shevchenko.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; X. Schlager, Laimer (72′ Ilsanker), Grillitsch; Baumgartner (32′ Schopf), Sabitzer; Arnautovic (90′ Kalajdzic). All. Franco Foda.

ARBITRO: Cuneyt Cakir (TUR).

AMMONITI: Nessuno.

RECUPERO: 3′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 21′ Baumgartner (A).

