Video/ Ucraina Belgio (0-0) gol e highlights: Diavoli agli ottavi, fuori i gialloblu! (EURO 2024, 26 giugno)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UCRAINA BELGIO: LA SINTESI

Alla MHPArena di Stoccarda le Nazionali di Ucraina e Belgio non si fanno del male senza appunto andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Diavoli Rossi sembrano cominciare la partita con lo spirito giusto ed aggrediscono immediatamente la retroguardia avversaria già intorno al 7′ con una conclusione di Lukaku bloccata però senza particolare affanno dal portiere Trubin.

I gialloblu non si lasciano impressionare e crescono andando al tiro al 20′ con Yaremchuk, parato da Casteels, e sparando largo con Dovbyk al 32′. Sul fronte opposto Theate non combina di meglio al 23′ così come, seppur in maniera più pericolosa, anche verso il 33′ con De Bruyne. Al 42′ ci riprova Yaremchuk per gli ucraini non ottenendo comunque l’esito sperato. Nel corso della ripresa il romanista Romelu Lukaku si rende protagonista di altre due giocate poco fortunate non arrivando in tempo all’appuntamento col pallone al 58′ e facendosi parare un tentativo pure al 65′.

Nel finale la compagine del commissario tecnico Domenico Tedesco continua a dimostrarsi imprecisa con Carrasco al 73′ anche per colpa della difesa ucraina. I gialloblu si disperano infine per le chances non sfruttate da Dovbyk tra il 75′ ed il 79′ oltre allo spunto da calcio d’angolo di Malinovsky, il quale non coglie di sorpresa Casteels all’83’. Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro inglese Anthony Taylor ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonendo rispettivamente Dovbyk al 69′ da un lato e Faes al 43′ dall’altro.

Il pareggio concretizzatosi in questa terza ed ultima giornata della fase a gironi dei campionati Europei di calcio 2024 consegna un punto sia all’Ucraina che al Belgio permettendo ad entrambe di toccare quota 4 nella classifica del gruppo E ma, in virtù della differenza reti, i Diavoli accedono agli ottavi di finale ed i gialloblu vengono invece eliminati dal torneo.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UCRAINA BELGIO













