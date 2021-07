Video/ Ucraina Inghilterra (0-4): highlights e gol. Doppietta di Kane!

L’Inghilterra supera l’Ucraina sul velluto e raggiunge la DanimarcKane! La sblocca l’Inghilterra dopo appena tre minuti! Grandissima azione di Sterling sulla sinistra, palla per Kane in area che anticipa il portiere avversaria e la sblocca subito. Azione personale di Mykolenko, il suo tiro viene chiuso dalla difesa inglese. Ucraina che prova a regiare dopo aver subito la rete di Kane. Da sottolineare nell’occasione la bellissima iniziativa di Sterling autore dell’assist vincente. Per Kane è la rete numero trentasei con la nazionale inglese, quarto marcatore di tutti i tempi è Owen con quaranta gol. Iniziativa di Yarmolenko, cross basso preda della difesa inglese. Walker scende sulla fascia dopo errore di Zinchenko, cross deviato fuori. Yaremchuk su errore dell’Inghilterra, Pickford la mette in angolo. Ucraina che ora sembra aver preso coraggio. Yarmolenko prova ad entrare in area, bravo Stones a fermarlo. L’Inghilterra, con la rete di Kane, è salita a quota cinque reti complessive in questi Europei. Tre di Sterling e due di Kane. Sterling per Shaw, cross troppo indietro. Sterling, per ora, migliore in campo. Ucraina che continua ad essere raccolta indietro nonostante lo svantaggio. Siamo giunti al minuto venticinque di gioco, Inghilterra sempre avanti con Kane. Lancio per Sancho che viene pescato in fuorigioco. Ucraina che prova ad impostare da dietro, pressa alto l’Inghilterra. Finta di Sterling messo giù al limite dell’area. Cross di Shaw, va di testa Kane che non trova lo specchio della porta. Ancora Sterling che imperversa sulla fascia, la sfera arriva a Rice che trova la buona risposta di Bushchan. Kryvtsov deve abbandonare il campo, al suo posto c’è Tsyngakov. Prima fiammta dell’Ucraina, l’ultimo passaggio è di Yarmolenko per Zinchenko che viene chiuso dalla difesa inglese. Shaw per Sancho che in area spara addosso a Bushchan. Yaremchuk prova a sfruttare l'errore dell'Inghilterra ma viene chiuso in angolo. Ucraina che ora ha alzato il baricentro, la formazione guidata da Shevchenko ha cambiato atteggiamento tattico. Pochi minuti alla fine della prima frazione di gioco, soffre leggermente l'Inghilterra. Molto attivo Zinchenko nell'Ucraina, intanto segnalati tre minuti di recupero. Ancora Sterling, ma l'ultimo tocco è il suo, rimessa dal fondo Ucraina. La prima frazione termina con l'Inghilterra avanti grazie a Kane. IL SECONDO TEMPO

Raddoppia l’Inghilterra! Cross di Shaw e colpo di testa vincente del difensore. Per lui è la rete numero ventisei in carriera di testa. L’Ucraina si è perso completamente il difensore. Per l’Ucraina un durissimo colpo, la compagine guidata da Shevchenko deve ora scoprirsi obbligatoriamente. Inghilterra che conferma la sua difesa di ferro in quest’Europeo, squadra pratica e cinica. Kane! La chiude l’Inghilterra! Altra azione personale di Sterling che pesca Shaw, cross con il contagiri per Kane che di testa la mette facile in rete. Partita praticamente chiusa dall’Inghilterra in meno di un’ora, in semifinale ad attenderla c’è la Danimarca. Bellissimo tiro di Kane al volo da fuori area, vola Bushchan e la mette in angolo. Henderson! Arriva il poker degli inglesi! Phillips la mette in mezzo da calcio d’angolo e di testa Henderson non sbaglia, Ucraina che ha tirato i remi in barca. Termina il match, l’Inghilterra vola in semifinale.

IL TABELLINO

Reti: Kane 4′, Maguire 46′, Kane 50′, Henderson 63′

Ucraina (3-5-2): Bushchan, Matvienko, Krivtsov (Tsygankov 35′), Zabarnyi, Mykolenko, Zinchenko, Sydorchuk (Makarenko 64′), Shaparenko, Karavaev, Yaremchuk, Yarmolenko.

Allenatore: Andriy Shevchenko

Inghilerra (4-2-3-1): Pickford, Shaw (Trippier 64′), Maguire, Stones, Walker, Rice (Henderson 57′), Phillips (Bellingham 64′), Sterling (Rashford 64′), Mount, Sancho, Kane (Calvert-Lewin 73′).

Allenatore: Gareth Southgate

Arbitro: Felix Brych

LE PAGELLE UCRAINA INGHILTERRA (0-4)/ Voti partita, Euro 2020: Kane insaziabile

