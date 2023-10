Video/ Ucraina Macedonia del Nord (2-0) gol e highlights: Karavaev chiude la gara (Euro 2024 14 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UCRAINA MACEDONIA DEL NORD: LA SINTESI

Alla epet ARENA di Praga l’Ucraina supera la Macedonia del Nord per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati dal ct Rebrov tentano di partire bene andando alla conclusione con Mykolenko intorno al 10′ senza tuttavia sorprendere l’estremo difensore avversario Dimitrievski. I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu insistono collezionando un paio di occasioni tra il 12′ ed il 16′ con Dovbyk e Mudryk prima di riuscire a passare in vantaggio al 30′ grazie alla rete messa a segno da Sudakov, liberato da Zynchenko, con un tiro dal limite dell’area deviato da un difensore macedone.

Gli ospiti guidati da mister Milevski suonano quindi la carica tra il 36′ ed il 37′ con le giocate di Miovski ed Ashkovski. Nel secondo tempo sono sempre gli ucraini a ripartire in maniera arrembante sparando largo non di molto al 52′ con Dovbyk. I giallorossi vanno invece a caccia dell’eventuale pareggio con uno spunto di Churlinov disinnescato provvidenzialmente da Trubin al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Karavaev, liberato da Yaremchuk, a trovare il gol del raddoppio definitivo per i suoi al 90’+6′, approfittando di un errore dei Leoni rossi a centrocampo.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro sloveno S. Vincic ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Malinovsky da un lato, Serafimov e Ademi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo settimo turno delle qualificazioni ad Euro 2024 permettono all’Ucraina di salire a quota 10 nella classifica del girone C staccando in questo modo i diretti rivali di giornata della Macedonia del Nord, rimasti dunque fermi a 7 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UCRAINA MACEDONIA DEL NORD: IL TABELLINO

Ucraina-Macedonia del Nord 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 30′ Sudakov(U); 90’+6′ Karavaev(U).

Assist: 30′ Zynchenko(U); 90’+6′ Yaremchuk(U).

UCRAINA (4-3-3) – Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Sudakov, Zubkov, Mudryk; Dovbyk. All.: Rebrov.

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2) – Dimitrievski; Manev, Musliu, Serafimov; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Alioski, Bardhi; Miovski, Elmas. All.: Milevski.

Arbitro: S. Vincic (Slovenia).

Ammoniti: 69′ Malinovsky(U); 90’+2′ Serafimov(M); 90’+4′ Ademi(M).