VIDEO UDINESE BOLOGNA: PARI SENZA RETI!

Video Udinese Bologna che si apre con la traversa immediata da parte dell’attaccante Davis. L’ex attaccante del Watford, oggi al posto di Lorenzo Lucca infortunato, si gira e calcia con il sinistro impattando la traversa. Bologna che non risponde e Udinese pericoloso ancora con Payero, abile nel recupero palla. Ancora una volta l’argentino e pericoloso sulla tre quarti avversario, conquistando un pallone su Freuler e puntando la porta. Ancora una volta il portiere Skorupski è attentissimo. I rossoblù si fanno vedere in avanti con Dallinga ben servito da Miranda ma Okoye chiude. Nel finale Davis sfiora ancora il gol con un tiro deviato in corner. Gol di Odgard ma c’è un fischio prima per fallo su Dallinga con il direttore di gara che annulla tutto.

Nel secondo tempo Orsolini pareggia il conteggio delle traverse con una conclusione molto potente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Payero è tra i giocatori più attivi dell’Udinese con una punizione che mette i brividi al Bologna con Skorupski che non tocca la sfera. Nel finale sponda di testa di Castro per Orsolini che spreca malamente sotto porta. Bologna che non riesce a superare la Juventus ferma a 62 punti. Falsinei che rimangono quinti con 61 punti. Udinese che interrompe il digiuno da punti che durava 5 turni.

VIDEO UDINESE BOLOGNA: GOL E HIGHLIGHTS