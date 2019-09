Video/ Udinese Bologna (1-0): highlights e gol. Okaka salva i friulani (Serie A)

L’Udinese batte di misura per 1-0, ma in modo meritato, il Bologna alla “Dacia Arena” e si rilancia in campionato, tornando al successo che mancava dalla prima giornata: eccovi ora il video di Udinese Bologna. I bianconeri guidati da Igor Tudor, pur soffrendo un po’, hanno capitalizzato al massimo al rete nel primo tempo di Okaka e nella ripresa hanno pure sfiorato varie volte il raddoppio pur senza trovarlo: guardando le statistiche elaborate a fine match si nota come il possesso palla sia stato favorevole all’undici di Sinisa Mihajlovic (55% a 45%) senza però riuscire a concretizzarlo in tante occasioni da gol; non è nemmeno un caso che pure nei tiri le due compagini quasi si equivalgano (9 per i padroni di casa, 10 per gli ospiti), come pure i caldi d’angolo (4 a 5), segno che al di là del gol di Okaka pure l’Udinese non è riuscita a concretizzare la mole di azioni costruite. I due estremi difensori, Musso e Skorupski, hanno dovuto compiere 4 e 3 interventi ciascuno ed è identico pure il dato relativo ai cartellini “gialli”, mentre va segnalata l’espulsione del bolognese Sansone ma dopo il triplice fischio del direttore di gara e per proteste. Sempre a proposito dei dati della gara, spicca una statistica: i passaggi completati dal Bologna sono stati ben 386, a fronte dei soli 212 dei friulani che evidentemente hanno tenuto meno il possesso del pallone ma sono riusciti a verticalizzare prima e con maggiore pericolosità nonostante il numero degli attacchi totali sia quasi pari, con 102 sul versante udinese e 124 invece su quello rossoblu.

LE DICHIARAZIONI

Umori contrapposti nella sala stampa della “Dacia Arena” di Udine, dove il Bologna ha perso per 1-0 con l’Udinese tornata alla vittoria dopo alcune settimane. Infatti da una parte si registra la soddisfazione del tecnico friulano, Igor Tudor, che ha sottolineato l’importanza della prestazione fornita dai suoi dopo le ultime uscite negative: “Oggi abbiamo concesso poco dietro, mentre in avanti finalmente abbiamo ora più soluzioni: la partita era difficile perché quando lavori e non ottieni risultati non è mai semplice” ha spiegato ai microfoni l’allenatore croato che poi ha spiegato il significato di alcune mosse tattiche come il mancato avanzamento di Samir e il lavoro fatto sull’esterno Sema. “Comunque è importante per noi avere in attacco gente che fa la differenza e Okaka l’ha fatta con un bellissimo gol: ma anche Jajalo sta facendo molto bene e ci dà equilibrio e personalità” ha detto Tudor che, invece, riferendosi all’altra punta Nestorovski ha spiegato che è stata una partita “sporca” ma ha reso la vita difficile a chiunque. Sul fronte bolognese invece, al posto del tecnico Sinisa Mihajlovic e del suo vice Miroslav Tanjga, ha parlato il direttore sportivo Riccardo Bigon che non le ha mandate a dire al direttore di gara Antonio Giua: “Mi dispiace iniziare da quest’argomento e non vogliamo appoggiarci a questa questione ma non credo sia possibile sostenere che il fallo di Samir non sia da ammonizione” ha attaccato il ds felsineo, in riferimento al fatto che il giocatore friulano andasse espulso e sottolineando, a suo dire, che il Bologna sta sempre zitto e rispetta il lavoro e le difficoltà degli arbitri ma la decisione su quel fallo era senza spiegazioni. “Non abbiamo episodi a favore ma vedremo più in là cosa succederà: veniamo da tre partite che ci lasciano l’amaro in bocca” ha concluso Bigon, spiegando che comunque questo filotto.

