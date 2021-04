Video/ Udinese Cagliari (0-1): highlights e gol. Joao Pedro tiene vivo Semplici!

Bella vittoria rossoblu nella sfida per la 32^ giornata di Serie A disputata alla Dacia Arena: il Cagliari battendo l’Udinese con risultato di 1-0, centra il secondo successo di fila e trova infatti tre punti utili per rimaner ancora in lotta per la salvezza. Raccontando le azioni salienti della sfida andata in scena solo ieri sera, ecco che fin dal via sono proprio i ragazzi di Semplici a dominare pallone e campo: entro i primi minuti è infatti subito doppia occasione rossoblu con Pavoletti e Carboni. Pure si è dovuto attendere il 36’ per il legno di Nainggolan, e altri 60 secondi per la rete a firma di Joao Pedro: per il brasiliano un gol spaziale, che pure viene annullato a sorpresa dal Var. Nel secondo tempo ancora alti ritmi in campo, con il Cagliari che dà davvero tutto: tempo dieci minuti e il fischietto deve però ricorrere al Var per decidere di un tocco di braccio di Molina e dunque concedere il calcio di rigore per gli ospiti. Al 55’ al dischetto si presenta Joao Pedro, che non sbaglia firmando il gol dell’1-0 (che poi deciderà l’intero incontro). Andati in vantaggio gli uomini di Semplici però si spengono man mano, convinti di avere in pugno la partita: ne approfittano i friulani che ora appaiono decisamente più attivi e propositivi nella seconda parte della ripresa. Con i cambi dalla panchina, l’Udinese appare più brillante negli ultimi frangenti del match, ma di fatto la squadra di Gotti entro il triplice fischio finale cabina davvero poco. Al termine è dunque vittoria del Cagliari sull’Udinese col risultato di 1-0.

IL TABELLINO

UDINESE CAGLIARI 0-1

Marcatori: 10’ st rig. Joao Pedro

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck (33’ st Braaf); Molina, Arslan, Walace, Pereyra (41’ st Llorente), Larsen (41’ st Ouwejan); Forestieri (15’ st Nestorovski), Okaka. All.: Gotti

Cagliari (3-5-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin (42’ st Zappa), Nainggolan, Deiola (33’ st Duncan), Asamoah; Joao Pedro (33’ st Simeone), Pavoletti (45’ st Rugani). All.: Semplici

Arbitro: Guida

Ammoniti: Pavoletti, Nainggolan (C)

VIDEO UDINESE CAGLIARI, HIGHLIGHTS E GOL

