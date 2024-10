Sin dal primo minuto, di fatto, l’Udinese sembra padrone del gioco. Pur non essendo tanto pericolosa, infatti, è il team padrone di casa a fare il match. La prima occasione, ovviamente, è per i bianconeri che ci provano con Lovric ma Scuffet si fa trovare pronto. Al 29′, però, c’è l’episodio che cambia l’intero andamento della partita, ovvero l’ingenua espulsione per doppia ammonizione di Makoumbou.

Probabili formazioni Serie A/ Scelte, mosse, moduli degli allenatori (9^ giornata, 26-27 ottobre 2024)

Con la superiorità numerica, di fatto, l’Udinese aumenta i propri giri del motore, visto che lo stesso Scuffet compiete due interventi molto difficili in pochi minuti: il primo su Payero ed il secondo su Ihizibue. Tuttavia, l’estremo difensore non ha potuto evitare al 38′ la rete del vantaggio dei friulani realizzata con il colpo di testa di Lorenzo Lucca.

Formazioni Napoli Lecce/ Quote, Gilmour confermato in mezzo al campo (Serie A, 26 ottobre 2024)

Il centravanti italiano, chiamato anche dal ct Luciano Spalletti, è bravissimo a depositare in rete con un colpo di testa un assist bellissimo dalla destra da parte di Kamara. Il dominio dell’Udinese continua anche dopo la rete siglata da Lorenzo Lucca, considerando che nei minuti finali della prima frazione di gara è ancora pericolosa per ben due volte: la prima volta con Lovric (anticipato all’ultimo da Mina), mentre la seconda con Davis (pallone terminato fuori).

VIDEO UDINESE CAGLIARI, VITTORIA NETTA DEI BIANCONERI

Il secondo tempo inizia con un’altra opportunità dell’Udinese, la quale ci prova con Kabasele: sfera che si spegne di nuovo sul fondo. Al 56′, invece, il Cagliari si rende finalmente pericoloso con un colpo di testa di Mina, ma la difesa friulana si rifugia con Kamara in corner. Mentre otto minuti dopo è Ihizibue a sprecare da ottima posizione una bellissima apertura da parte di Karlstrom. L’azione poi continua, ma il tentativo di Lovric termina a lato.

Diretta/ Torino Como (risultato finale 1-0): la decide il 2005 Njie (Serie A, 25 ottobre 2024)

Al 78‘, però, l’Udinese comunque riesce a raddoppiare con una bella percussione di Davis che batte Scuffet con un tiro che si va a stampare sotto la traversa. Dopo il secondo gol del team friulano, di fatto, il match si conclude, visto che il Cagliari di Davide Nicola non ha le forze per recare un pericolo nell’area della squadra friulana.

L’Udinese, infatti, ci prova ancora una volta con Karlstrom: tiro che termina fuori. A sorpresa, l’ultimo tentativo del match è del Cagliari ma il colpo di testa di Deiola su azione da corner termina altissimo sopra la traversa. Con questo successo, di fatto, la squadra friulana vola in classifica, considerando che ha raggiunto la Juve di Thiago Motta al terzo posto. Il team rossoblù di Davide Nicola, invece, si ferma dopo aver totalizzato 7 punti nelle ultime tre giornate di campionato.

VIDEO UDINESE CAGLIARI, GOL E HIGHLIGHTS