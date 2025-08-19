Video Udinese Carrarese gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Coppa Italia di oggi 18 agosto

Abbiamo un inizio davvero molto improntato sull’Udinese contro la Carrarese, che invece fa fatica a creare gioco e deve soffrire sotto i lanci friulani che trovano molto bene la combo Davis ed Ehizibue, molto attivi nel creare superiorità e cercare cross in area. Ma il gol nei primi minuti non è arrivato perché i toscani nella propria area difendono molto bene.

Si arriva poi alla fine del primo tempo con le due squadre ancora in equilibrio e un’unica grande occasione per la squadra ospite che va vicino alla rete del possibile 1-0 con Accornero se non fosse intervenuto in maniera perfetta Solet con un recupero eccezionale. Oltre questo acuto toscano, la gara è stata comunque sui binari dei friulani.

UDINESE CARRARESE, IL SECONDO TEMPO

L’Udinese supera la Carrarese per 2-0 e accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, al termine di una partita che ha visto i friulani crescere alla distanza dopo un primo tempo piuttosto bloccato. Nella prima frazione, i toscani si sono difesi con ordine e hanno anche sfiorato il vantaggio con un’occasione clamorosa sprecata da Accornero, fermato solo da un intervento provvidenziale di Solet. L’Udinese fatica a trovare varchi, pur mostrando buone combinazioni sulla fascia destra con Davis ed Ehizibue.

Nella ripresa cambia tutto: bastano pochi minuti ai bianconeri per colpire due volte. Prima è Atta a sbloccare il risultato con un inserimento perfetto in area, poi arriva il raddoppio firmato da Bravo, che si fa trovare pronto sul secondo palo e infila in rete. Da lì in poi l’Udinese amministra il vantaggio senza rischiare più nulla, controllando il ritmo e sfiorando anche il tris. Buona la prova della Carrarese nella prima ora di gioco, ma troppo netta la differenza nel secondo tempo.

VIDEO UDIENSE CARRARESE: GOL E HIGHLIGHTS