Video/ Udinese Frosinone (0-0) highlights: pareggio che beffa i friulani (Serie A 3^ giornata)

Primo fischio per Udinese Frosinone, prima gara in trasferta per gli uomini di Di Francesco che fino a questo momento hanno avuto la principale palla goal per sbloccare la partita. Tutto parte da un guizzo del fantasista argentino in prestito dalla Juventus Soule che riesce a trovare dopo una serie di dribbling il compagno di squadra e punta centrale Cheddira. L’attaccante ciociaro però sbaglia l’appoggio e non riesce a dare precisione al tiro che si impenna a campanile e finisce fuori, alto sopra la traversa. L’Udinese fa fatica ad uscire palla a terra e questo rende complicato sia impostare l’azione ma soprattutto difendersi.

Termina il primo tempo di Udinese e Frosinone, gara che si sta mettendo in salita per l’Udinese perché il Frosinone pressa e attacca bene, per poco non viene concesso un calcio di rigore alla squadra ciociara per un intervento scomposto in area di un difensore dell’Udinese. Ma è stato tutto annullato per una posizione di fuorigioco di Mazzitelli. Il Frosinone con l’innesto di Soule è diventata una squadra molto più organizzata in attacco, la fantasia dell’argentino è e sarà fondamentale per la sua squadra per tentare una conferma nella massima serie tutt’altro che scontata.

UDINESE FROSINONE, IL SECONDO TEMPO

Inizia il secondo tempo di Udinese Frosinone che si accende con una grande occasione per i friulani che trovano il gol con Lorenzo Lucca, il cross però, come visto dal VAR è stato effettuato quando il pallone aveva oltrepassato la linea di fondo campo, perciò tutto da rifare per la squadra di Sottil che però adesso sa dove colpire il Frosinone. Gli ospiti infatti lasciano parecchio spazio sulla fascia occupata da Oyono, il terzino spinge molto ma lascia vuoti nella difesa che poi sono difficili da intercettare sia per il mediano che per i difensori centrali, da li infatti nasce l’azione da goal che poteva portare in vantaggio la squadra di Sottil.

Termina Udinese Frosinone, una gara molto equilibrata tra due squadre che però lottano per un obiettivo diverso, e per la seconda volta la squadra di Di Francesco si è resa pericolosa in questo campionato. Dopotutto bisogna dare il tempo alla propria squadra e al proprio allenatore di carburare, questo a Frosinone lo sanno bene. L’azione più pericolosa è stata siglata in questi ultimi venti minuti da duo Cheddira Soule dove quest’ultimo lancia il primo in campo aperto, supera un difensore e anche il portiere ma essendo troppo defilato decide di non calciare e passare il pallone all’indietro.

UDINESE FROSINONE, IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco.

