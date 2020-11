Video/ Udinese Genoa (1-0): highlights e gol. De Paul decisivo alla Dacia Arena!

Tre punti importantissimi per l’Udinese ottenuti contro una diretta concorrente per la salvezza: alla Dacia Arena basta il gol di De Paul per battere il Genoa con il risultato finale di 1-0. Quando il numero 10 argentino si accende gli avversari tremano e al giorno d’oggi è l’unico giocatore a cui il tecnico Gotti può affidarsi ciecamente per fare la differenza. Un autentico valore aggiunto per i friulani che grazie a questo successo si tirano fuori dalla zona retrocessione dove invece piombano i grifoni: manca ancora l’impronta di Maran che un anno fa a quest’ora era grande protagonista a Cagliari di una cavalcata incredibile che stava clamorosamente proiettando i sardi nella corsa verso la Champions League. Impronta che deve arrivare al più presto perché la pazienza di Preziosi non è infinita, così come quella dei tifosi che non possono nemmeno sostenere la loro squadra del cuore quando gioca al Ferraris. Le emozioni più belle arrivano nel finale quando De Paul scheggia la traversa su punizione e non riesce a chiuderla, successivamente Lasagna sbaglia l’apertura per Okaka che era tutto solo davanti a Perin – che poi si farà espellere per un’entrata criminale ai danni del lanciatissimo Stryger Larsen – e poteva infliggere il colpo del definitivo KO alla compagine ligure. Che a tempo ormai scaduto era pure riuscita a pareggiarla con il guizzo di Scamacca, bravissimo a ributtarla dentro dopo il miracolo di Musso sulla conclusione di Bani. La gioia del giovane attaccante cresciuto nelle giovanili della Roma viene però smorzata dal VAR: il suo piede è leggermente avanti, questione di millimetri, quanto basta a far annullare la rete dell’uno pari. La panchina del Genoa sprofonda così nella disperazione mentre in quella dell’Udinese tutti tirano all’unisono un grosso sospiro di sollievo, sarebbe stato un vero beccato farsi raggiungere sul filo di lana dopo aver mancato più volte l’appuntamento con il raddoppio, che sarebbe stato meritato visto quanto accaduto sul terreno di gioco nell’arco dei novanta minuti. Con gli ospiti che hanno prodotto poco e niente in fase offensiva, fatta eccezione per un colpo di testa di Bani che si è spento sopra la traversa. Tra una settimana l’Udinese farà visita alla Lazio reduce dall’impegno con lo Zenit, il Genoa ospiterà invece il Parma per un altro delicatissimo scontro diretto tra due squadre che in questa stagione dovranno volare basso.

VIDEO UDINESE GENOA 1-0, IL TABELLINO

UDINESE-GENOA 1-0 (1-0)

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan (67’ Mandragora), Pereyra (90’+1’ Makengo), Zeegelaar; Okaka, Pussetto (68’ Lasagna). All. Luca Gotti.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi (46’ Goldaniga), Bani, Masiello; Ghiglione, Sturaro (69’ Zajc), Badelj, Lerager, Pellegrini (81’ Parigini); Pandev (68’ Shomurodov), Scamacca. All. Rolando Maran.

ARBITRO: Gianpaolo Calvarese (sez. di Teramo).

AMMONITI: 30’ Masiello (G), 63’ Badelj (G), 64’ Arslan (U), 76’ Musso (U), 90’+5’ Scamacca (G).

ESPULSO: 90’+7’ Perin (G) per rosso diretto.

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 34’ De Paul (U).





© RIPRODUZIONE RISERVATA