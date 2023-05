Video/ Udinese Inter Primavera (0-2) gol e highlights: decidono Esposito e Stankovic!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UDINESE INTER PRIMAVERA (0-2): LA PARTITA

Praticamente senza storia il match tra Udinese e Inter, valido per la 29esima giornata del campionato Primavera e che ha visto i nerazzurri vincere per 0-2, conquistando anche la terza vittoria di fila. Gara tuttavia con pochi spunti alla vigilia dato che i friulani sono oramai penultimi in classifica mentre i ragazzi di Chivu tengono acceso il flebile lumicino del sogno play-off sapendo di non poter più concedersi passi falsi: ne viene fuori una gara a senso unico che gli ospiti dominano ma che non riescono mai davvero a chiudere, come troppe volte successo in questa stagione. Pronti, via e la supremazia dei baby milanesi si concretizza al 16′ quando il solito Esposito firma la rete del vantaggio. Esaltata dalla rete, la formazione interista va vicina al raddoppio già al 20′ con Owusu prima che per due volte (in una è molto bravo il portiere bianconero Di Bartolo) Carboni fallisca il bis in modo clamoroso.

Ci pensa però Stankovic jr., proprio prima del duplice fischio, a raddoppiare con un gran tiro e raccogliendo la respinta di Di Bartolo su un precedente tentativo di Owusu (45′). In questo modo la ripresa diventa praticamente accademia ma l’Inter fa di tutto per tenere l’Udinese in vita: dopo una gran traversa colta da Carboni al 46′, Centis e Guessand per poco non approfitta delle disattenzioni della retroguardia ospite per accorciare le distanze. Poi è Akinsamiro a sfiorare per due volte, fra il 71′ e il 72′, lo 0-3 (ancora bravo Di Bartolo), e a mettere un po’ di pepe nel finale e a far rivedere a Chivu alcuni fantasmi ci pensa l’espulsione di Zanotti che lascia i nerazzurri in dieci all’82’. Con questo successo l’Inter sale a quota 42, a -5 dal sesto posto occupato dal Frosinone e che vale i play-off, dando ancora un senso alle ultime giornate del torneo, mentre l’Udinese resta penultima a 16 punti.

UDINESE INTER PRIMAVERA (0-2): IL TABELLINO

UDINESE: Di Bartolo; Guessand, Abdalla, Abankwah, Iob (Scaramelli dal 79′), Castagnaviz, Zunec, Ulineia; Centis, Pejicic (De Crescenzo dal 64′); Semedo. A disposizione: Mosca, Scaramelli, Pafundi, Di Lazzaro, Bozza, Panagiotakopolous, Nwachukwu, Nijon, Nuredini, De Crescenzo, Lozza. Allenatore: Jani Sturm.

INTER: Botis, Fontanarosa, Matjaz, Kassama, Zanotti, Martini (Kamaté dal 69′), Stankovic, Akinsanmiro, Owusu (Sarr dal 69′), Esposito, Carboni (Nezirevic 86′). A disposizione: Zamarian, Tommasi, Grygar, Stabile, Di Maggio, Andersen, Biral, Dervishi, Pelamatti, Berenbruch, Pozzi. Allenatore: Cristian Chivu.

Reti: Esposito al 16′, Stankovic al 45′

Ammoniti: Castagnaviz (Udinese), Nezirevic (Inter)

Espulso: Zanotti (Inter) all’82′

