Video/ Udinese Juventus (0-1) gol e highlights: Chiesa firma il successo! (4 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UDINESE JUVENTUS: LA SINTESI

Alla Dacia Arena la Juventus supera in trasferta l’Udinese per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Allegri tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 4′ con Miretti, incapace di servire Milik sul più bello, ed i padroni di casa guidati dal tecnico Sottil replicano al 5′ con il colpo di testa di Beto a mandare la sfera alta sopra la traversa su cross di Thauvin. I minuti scorrono sul cronometro ed i piemontesi ci provano al 24′ con Cuadrado e soprattutto al 31′ con la traversa centrata di testa da Bonucci. Sul fronte opposto Thauvin spara largo al 41′ e la Juve guadagna un corner con Locatelli al 45’+1′.

Nel secondo tempo, cominciato con gli ingressi rispettivamente di Arslan al posto dell’infortunato Walace da un lato e di Iling Jr. per Kostic dall’altro, sono i bianconeri in trasferta a suonare la carica al 50′ con un colpo di testa fuori misura di Chiesa su lancio proprio del neo entrato Iling. Nell’ultima parte dell’incontro la Vecchia Signora riesce a passare in vantaggio al 68′ grazie alla rete messa a segno da Chiesa, su assist di Locatelli. I friulani, che han perso per infortunio pure Abankwah avendolo sostituito con Cocetta al 59′, rispondono con il tiro parato in corner di Lovric al 70′ che in ogni caso non ha successo così come Chiesa, Locatelli, Di Maria, Perez ed Udogie.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Guida, proveniente dalla sezione di Torre Annunziata, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Arslan, Nestorovski e Sottil da un lato, Gatti e Paredes dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa trentottesima giornata di campionato permettono alla Juventus di salire a quota 62 nella classifica della Serie A mentre l’Udinese non si muove, rimanendo ferma a 46 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UDINESE JUVENTUS: IL TABELLINO

Udinese-Juventus 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 68′ Chiesa(J).

Assist: 68′ Locatelli(J).

UDINESE (3-5-1-1) – Silvestri, Abankwah(59′ Cocetta), Perez, Guessand(82′ Buta); Pereyra, Samardzic, Walace(48′ Arslan), Lovric, Udogie; Thauvin(79′ Semedo); Beto(80′ Nestorovski). A disposizione: Padelli, Piana, Ulineia, Centis, Russo, Bassi, Castagnaviz. Allenatore: Sottil.

JUVENTUS (3-5-2) – Szczesny; Gatti, Bonucci(90’+4′ Rugani), Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Miretti(63′ Di Maria), Kostic(46′ Iling-Junior); Chiesa(79′ Paredes), Milik(79′ Kean). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Barbieri, Riccio, Sersanti. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Marco Guida (sezione di Torre Annunziata).

Ammoniti: 39′ Gatti(J); 88′ Arslan(U); 88′ Paredes(J); 89′ Nestorovski(U); 90’+2′ Sottil(U).

