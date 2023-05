VIDEO/ Udinese Lazio (0-1) gol e highlights: Immobile avvicina Sarri alla Champions

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS UDINESE LAZIO: RIGORE AMARO

Andiamo a vedere il video dei gol e degli highlights di Lazio Udinese. La Lazio trova in casa dell’Udinesei 3 punti che possono valere la Champions League. Al 5′ qualche problema per Milinkovic-Savic che cade sulla spalla, tanto dolore ma nessuna grave conseguenza per il serbo. Zaccagni rientra sul destro e vede murata una conclusione sul primo palo, al 12′ rispondono i friulani con una gran botta dal limite di Lovric su sponda di Samardzic, pallone che sorvola la traversa. La pressione della Lazio permette però all’Udinese di uscire bene in contropiede: prima c’è una provvidenziale scivolata di Casale in anticipo su Beto, quindi l’attaccante brasiliano è in fuorigioco su un’incursione sulla sinistra.

Prima vera occasione da gol per la Lazio al 20′: grande intuizione di Zaccagni che pesca l’inserimento di Immobile in area, il colpo di testa del capitano biancazzurro viene sventato da Silvestri che toglie il pallone da sotto la traversa. Al 22′ Felipe Anderson diventa il primo ammonito della partita per un fallo su Udogie. La partita avanza comunque abbastanza stancamente, sl 39′ la Lazio si scuote con una percussione centrale di Milinkovic-Savic, che subisce fallo al momento dello scarico su Immobile: sarà ammonito Udogie alla fine dell’azione che vede il centravanti fare sponda per Luis Alberto, che dal limite manca d’un soffio il bersaglio. Ultimo lampo friulano al 45′ un colpo di testa di Bijol che finisce tra le braccia di Provedel.

La Lazio inizia il secondo tempo con Pedro in campo al posto di Felipe Anderson. Al 3′ pallone col contagiri di Luis Alberto per Pedro che appoggia al centro per Immobile, che si sposta bene la palla sul sinistro ma trova la risposta miracolosa di Silvestri. Quindi Perez anticipa all’ultimo momento Luis Alberto in area e al 7′ grande chance anche per Vecino che calcia al volo da fuori ma vede il pallone uscire d’un soffio a lato. Cresce la Lazio con Silvestri che deve smanacciare da sotto la traversa una traiettoria da calcio d’angolo di Luis Alberto, quindi i biancazzurri passano in vantaggio: Immobile steso in area da uno sgambetto di Masina, lo stesso capitano laziale va dal dischetto e spiazza Silvestri per lo 0-1. Al 28′ grande occasione per il raddoppio sprecata da Milikovic-Savic che, liberato a centro area da un geniale passaggio di Luis Alberto, calcia però addosso a Silvestri cercando un tocco morbido. Nella Lazio alla mezz’ora dentro Marusic al posto di Lazzari, al 36′ scende di nuovo la Lazio con Luis Alberto che scarica su Zaccagni ma la mira dell’esterno è sballata, poi brutto errore della Lazio e Nestorovski insacca al 40′ il pari ma è fuorigioco. Entrano Basic per Zaccagni nella Lazio e Thauvin e Vivaldo per Samardzic e Beto nell’Udinese. Recupero allungato a 5′ ma non accade più nulla.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS UDINESE LAZIO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Andrea Sottil rende merito agli avversari ma ritiene l’Udinese penalizzata: “Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, ci è mancato solo il gol. Il calo della ripresa è dovuto al fatto che siamo contati da mesi e in questa categoria non te lo puoi permettere. Abbiamo cinque titolari fuori e recuperato per miracolo Beto. Stasera eravamo con quattro giocatori della Primavera in panchina: non la dico per fare il piangina, ma perché è la verità. La Lazio è forte e non ho nulla da recriminare ai miei ragazzi. Non avendo la possibilità di continuare a stare ritmici, intensi, in questa categoria diventa difficile. E poi c’è un rigore che non è un rigore, ma una simulazione. Io non faccio polemiche con gli arbitri: sono umani, ma il rigore l’ho visto e rivisto e Masina è fermo completamente. Immobile si lascia cadere ed è simulazione. Non voglio togliere meriti alla Lazio ma il rigore non c’è“.

Maurizio Sarri invita la Lazio a non mollare a un passo dal traguardo Champions: “Stavamo facendo una partita seria anche nel primo tempo, la squadra era corta e compatta con un buon livello di sacrificio. Ho detto ai ragazzi che se continuavamo così avremmo fatto la differenza negli ultimi 20 minuti e invece l’abbiamo fatta da subito. Noi abbiamo bisogno di fare due punti prima di andare in Champions. Sarà bene farli e poi penseremo al resto altrimenti si fa passare un messaggio malato alla squadra. Di noi nessuno ha parlato con l’arbitro. Sul rigore se tutti siamo di parte ti dico che è anche espulsione perché era anche chiara occasione da gol”.

