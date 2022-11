Video/ Udinese Lecce (1-1) gol e highlights: i friulani non sanno più vincere!

Il friday night della 13^ giornata di Serie A certifica il periodo di appannamento dell’Udinese che per la quinta gara di fila – la sesta se si considera anche la Coppa Italia – non trova la vittoria, come analizzeremo nel video Udinese Lecce. Alla Dacia Arena il Lecce strappa un pareggio prezioso su un campo che ha mietuto vittime illustri come Roma e Inter. Nelle ultime settimane però i friulani sono apparsi molto meno brillanti e progressivamente stanno rientrando nei ranghi, anche se difficilmente li vedremo nuovamente risucchiati nella lotta per non retrocedere se la quota salvezza dovesse rimanere così bassa. Salentini grandi protagonisti nel primo tempo con due legni colpiti, uno da Strefezza che scheggia il palo da fuori area e un altro con Gallo che nel recupero fa tremare la porta di Silvestri stampando il pallone sull’incrocio.

Gli ospiti passano meritatamente in vantaggio grazie a Colombo che vince un contrasto con Ebosse e non lascia scampo a Silvestri. I padroni di casa sembrano degli ectoplasmi che si aggirano senza meta per il campo, l’inerzia della partita cambia quando Sottil getta nella mischia Success, sarà proprio il nigeriano a confezionare l’assist per il sesto gol in campionato di Beto che firma l’1-1 a metà ripresa. Nelle battute conclusive del match Falcone sale in cattedra e salva il risultato impedendo al portoghese di fare doppietta e a Pereyra di completare l’opera nel recupero.

VIDEO UDINESE LECCE 1-1, LE DICHIARAZIONI

Uno dei grandi protagonisti della serata è stato Lorenzo Colombo che ha aperto le danze nel primo tempo: “Pareggio importantissimo per riprendere il nostro cammino, ogni punto può fare la differenza in chiave salvezza, soprattutto in trasferta, su un campo difficile come quello dell’Udinese. Sono molto contento di aver trovato il gol attaccando l’area di rigore, da tempo stavo lavorando duramente per migliorare su questo aspetto, lo dedico alla mia fidanzata”. L’analisi di Andrea Sottil: “Partita divisa in due, nel primo tempo abbiamo preso gol su un pallone perso da noi, Ebosse è stato sfortunatissimo a perdere il contrasto con Colombo. Nella ripresa la squadra ha dimostrato nuovamente di avere grande personalità e consapevolezza dei propri mezzi, con il passare dei minuti siamo cresciuti sempre di più, abbiamo trovato il pareggio e per poco non la vincevamo, il Lecce era sparito dal campo e ci è mancato tanto così per prenderci i tre punti. L’ingresso di Success ci ha dato una marcia in più”.

Chi si accontenta gode, e Marco Baroni è consapevole che nella vita c’è di peggio che uscire dalla Dacia Arena con un pareggio, soprattutto quando chiudi in inferiorità numerica perché hai esaurito i cambi e non puoi sostituire l’infortunato Dermaku (subentrato a Umtiti che a sua volta era stato fermato da un problema fisico, l’ennesimo della sua tribolata carriera): “Sono soddisfatto del risultato e della prestazione, i ragazzi hanno dimostrato di essere attaccati alla maglia e di avere una grande fame di vittorie. Certo, se penso ai due legni colpiti nel primo tempo qualche rimpianto riaffiora, ma questo non è il momento per fare calcoli e guardare la classifica, pensiamo a raccogliere il massimo in ogni partita, poi ci sarà sempre tempo per tirare le somme”.

VIDEO UDINESE LECCE 1-1, IL TABELLINO

UDINESE-LECCE 1-1 (0-1)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Nehuén Pérez, Bijol, Ebosse; Ehizibue (80’ Nuytinck), Samardzić (80’ Jajalo), Walace, Arslan (65’ Success), Pereyra; Beto, Deulofeu (89’ Ebosele). All. Andrea Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti (57’ Dermaku), Gallo; Joan González (83’ Bistrović), Hjulmand, Blin; Strefezza (73’ Di Francesco), Colombo (73’ Ceesay), Banda (83’ Oudin). All. Marco Baroni.

ARBITRO: Francesco Fourneau (Sez. di Roma 1).

AMMONITI: 37’ Deulofeu (U), 45’+1’ Bijol (U), 55’ Umtiti (L), 69’ Gendrey (L), 87’ Oudin (L).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 33’ Colombo (L), 68’ Beto (U).

