Video/ Udinese Lecce (1-2): highlights e gol. Lapadula salva i giallorossi (Serie A)

Il video con gli highlights e i gol di Udinese Lecce 1-2 non è adatto ai deboli di cuore: i salentini dovevano vincere e sperare che il Sassuolo (a caccia dell’ottavo posto finale per evitare i turni preliminari di Coppa Italia) facesse il suo dovere contro il Genoa. Alla fine tutto è bene quel che finisce per la squadra di Liverani che deve fare i conti con gli infortuni di Calderoni, Mancosu e Lapadula: emblematico che si siano fatti male proprio gli uomini che hanno firmato la rimonta della disperazione alla Dacia Arena, con i padroni di casa già salvi e che giocando a cuor leggero erano pure riusciti a portarsi in vantaggio con Samir bravo ad anticipare tutti su calcio d’angolo e a battere Gabriel con un gran colpo di testa. A un passo dal baratro gli ospiti si rimettono in carreggiata grazie a un rigore provocato dal tocco di mano di Becao, dagli undici metri va Mancosu che si sblocca dopo gli errori contro Lazio e Genoa. Nella ripresa le buone notizie che arrivano dal Mapei Stadium spingono in avanti i giocatori del Lecce che cercano in tutte le maniere di buttarla dentro, poi a otto minuti dal novantesimo arriva la giocata vincente: Barak fa recapitare in qualche modo il pallone a Lapadula che in mischia riesce a battere Musso e a ribaltare il risultato. Saranno gli ultimi 90 minuti a stabilire chi sarà la terza retrocessa, con il Lecce che ospiterà il Parma già in vacanza mentre la squadra di Nicola dovrà vedersela con il Verona che spera ancora di vincere la volata con i neroverdi per l’ottavo posto. Comunque vada a finire domenica, ci saranno vincitori e vinti, chi festeggerà e chi piangerà.

IL TABELLINO

UDINESE-LECCE 1-2 (1-1)

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Fofana (70’ Zeegelaar), Walace, Sema; Okaka (54’ Lasagna), Nestorovski. All. Luca Gotti.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz (52’ Meccariello), Calderoni (52’ Dell’Orco); Mancosu (58’ Majer), Petriccione (83’ Tachtsidis), Barak; Shakhov, Falco; Lapadula (83’ Saponara). All. Fabio Liverani.

ARBITRO: Daniele Orsato (sez. di Schio).

AMMONITI: Paz (L), Calderoni (L), Lapadula (L), Sema (U), Donati (L).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 36’ Samir (U), 40’ rig. Mancosu (L), 82’ Lapadula (L).

