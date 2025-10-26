Video Udinese Lecce (risultato finale 3-2) gol e highlights della gara valida per l'ottava giornata della Serie A 2025/2026.

VIDEO UDINESE LECCE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Bluenergy Stadium l’Udinese si aggiudica il successo sconfiggendo il Lecce per 3 a 2. Nel primo tempo gli uomini allenati dal tecnico Runjaic cominciano la gara con un atteggiamento decisamente offensivo ed è Zaniolo a liberare Davis per la conclusione deviata in calcio d’angolo già intorno all’8′.

I friulani insistono e spezzano l’equilibrio iniziale andando in vantaggio al 16′ per merito del gol siglato da Karlstrom, bravo ad utilizzare al mglio l’assist del compagno Atta, per poi centrare anche la traversa al 20′ con Zaniolo, oltre a chiamare in causa al 22′ l’estremo difensore avversario Falcone con un tiro di Davis.

Quest’ultimo mette quindi a segno la rete del raddoppio al 37′, capitalizzando un altro passaggio vincente di Atta. Nel secondo tempo i pugliesi si danno da fare per riapire la gara e suonano la carica al 56′ con Berisha, il quale accorcia effettivamente le distanze col gol realizzato al 59′ che sfrutta pure un’incertezza commessa dal portiere Okoye.

Nel finale i salentini sfiorano l’eventuale pareggio al 71′ quando Banda deve intercettare sulla linea la deviazione errata del collega Goglichidze, che stava provando ad anticipare Camarda, e Pierotti non è preciso all’81’ spedendo la sfera sopra la traversa. I bianconeri calano il tris definitivo all’89’ con il gol di Buksa, assistito da Bayo, ed i Lupi raddoppiano in maniera inefficace al 90’+6′ con la rete di N’Dri, ispirato da Sala.

Questa vittoria regala tre punti meritati all’Udinese che raggiunge così quota 12 in Serie A. La classifica resta invece complicata per il Lecce rimediando la quarta sconfitta nell’ottava giornata della stagione 2025/2025 e rimanendo dunque a sei punti.

VIDEO UDINESE LECCE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS