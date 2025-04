VIDEO UDINESE MILAN, LA PARTITA!

Milan che contro l’Udinese sceglie una difesa a tre per sfruttare meglio la potenza d’attacco di Hernandez, ma la prima occasione davvero pericolosa ce l’hanno i bianconeri. Sempre con un esterno tra l’altro, ovvero Ehizibue, che inventa un bel flirtante dentro l’area per i compagni eppure il pallone è andato vicinissimo al palo. Dall’altra parte del ring invece Leao salta un paio di uomini, ma niente da fare, il tiro non è pericoloso.

Man mano che passano i minuti, abbiamo sempre di più un crescendo per la squadra di casa che però non riesce a trovare la rete. Prima con Ehizibue, che questa volta non cerca i compagni dentro l’area ma prova direttamente il tiro su cui Maignan interviene alla grande. Poi Lucca cade in area, atterrato da un difensore rossonero ma per l’arbitro si può continuare a giocare. Fino alla rete poi di Leao.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS UDINESE MILAN, IL SECONDO TEMPO

Il Milan si impone con un netto 4-0 sull’Udinese, conquistando tre punti importantissimi. Dopo il vantaggio ottenuto con Leão e Pavlović nel secondo tempo, i rossoneri hanno chiuso definitivamente i conti con altri due gol: Theo Hernández segna al 75′ con un potente tiro dalla distanza, mentre Reijnders, subentrato, firma il quarto gol al 83′ con un tiro preciso che non lascia scampo al portiere friulano.

La partita si è aperta con grande equilibrio, ma nella ripresa il Milan ha preso in mano il controllo. Dopo il gol spettacolare di Leão e il colpo di testa di Pavlović su corner, l’Udinese non è riuscita a reagire. Al 52′, Maignan si è infortunato, ma la difesa rossonera, supportata da Sportiello, ha continuato a mantenere alta la concentrazione. Gli ultimi due gol di Theo Hernández e Reijnders hanno messo fine ai sogni di rimonta dell’Udinese, che non è riuscita a trovare la forza per rispondere. Una vittoria convincente per il Milan, che si porta a casa il punteggio di 4-0.

VIDEO UDINESE MILAN, GOL E HIGHLIGHTS: GARDA QUI SOTTO