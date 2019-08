Video/ Udinese Milan (1-0): highlights e gol, decide Rodrigo Becao (Serie A)

Il video di Udinese Milan racconta l’esordio amaro di Marco Giampaolo e il successo inaspettato ottenuto dalla banda di Igor Tudor. I rossoneri vengono piegati dal debuttante Becao, che decide l’incontro durante la ripresa. Il brasiliano dell’Udinese, arrivato a metà luglio dal Cska, si rivela letale con la sua massiccia prestanza fisica. Il ventitreenne, infatti, ha punito il Milan con la rete della vittoria, ma si è dimostrato perfetto anche nel suo lavoro difensivo, annullando il pistolero Piatek. L’ex Genoa non è mai riuscito a rendersi pericoloso nei primi quarantacinque minuti di gioco, lasciando un po’ di riposo al portiere friulano Musso. Nella ripresa l’ingresso in campo di De Paul si è rivelato decisivo, dato che l’argentino ha confezionato il pallone vincente al compagno brasiliano. Mister Giampaolo, dall’altra parte, ha provato a rinvigorire i suoi con l’inserimento di Kessie, Bennacer e Leao. Il tecnico del Milan, però, non raccoglie i frutti sperati e a fine partita ha ammesso di avere dei dubbi sul ruolo di Piatek, da cui indubbiamente ci si aspetta molto di più. Gioisce l’Udinese, che dopo un primo tempo equilibrato ha sfoderato il colpo decisivo nella ripresa con il nuovo acquisto Becao.

VIDEO UDINESE MILAN: IL TABELLINO

RISULTATO FINALE 1-0

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao; Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana (26′ st Nestorovski), Jajalo, Mandragora, Giu. Pezzella (36′ st Sema); Pussetto (26′ st De Paul), Lasagna. A disp.: Nicolas, Perisan, Opoku, De Maio, Nuytinck, Walace, Balic, Barak, Teodorczyk. Allenatore: Tudor

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini (15′ st Kessié), Calhanoglu, Paquetà (33′ st Bennacer); Suso; Piatek, Castillejo (30′ st Leao). A disp.: A. Donnarumma, Soncin, Conti, Duarte, Gabbia, Bonaventura, Brunic, André Silva. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

MARCATORI: 27′ st Becao (U)

NOTE: Ammoniti: Paquetà, Calhanoglu, Borini (M); Jajalo (U). Recupero: 3′ pt, 5′ st.

© RIPRODUZIONE RISERVATA