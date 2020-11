Video/ Udinese Milan (1-2): highlights e gol, i rossoneri vincono ancora (Serie A)

VIDEO UDINESE MILAN (1-2): I ROSSONERI VINCONO ANCORA

Il video di Udinese Milan 1-2 ci parla dell’ennesima vittoria rossonera: nella 6^ giornata di Serie A il Diavolo espugna la Dacia Arena e coglie un successo ancora più prezioso, non solo perché gli permette di conservare il primo posto in classifica ma anche perché la partita è stata certamente poco brillante, risolta però dai solisti. Come Franck Kessie, che ha trovato il gol spedendo il pallone sotto la traversa della porta difesa dal rientrante Musso; l’ivoriano ha avuto il merito di sbloccare una gara che si stava mettendo male perché l’Udinese aveva già bussato alla porta di Gigio Donnarumma con l’intenzione di fare male, spinta dalla verve dell’ex Deulofeu. Infatti all’inizio del secondo tempo i friulani hanno pareggiato: Alessio Romagnoli ha steso in area Pussetto, prendendo prima il pallone ma poi intervenendo in maniera scomposta sull’avversario, e dal dischetto Rodrigo De Paul ha fatto centro. Per come si era messa il pareggio sarebbe tutto sommato andato bene, ma il Milan ha vinto con il suo solito supereroe: settimo gol in campionato per Zlatan Ibrahimovic, che si è prodotto in una rovesciata spettacolare su un pallone rimasto vagante in area. Game, set and match: i rossoneri continuano a volare.

VIDEO UDINESE MILAN: LE DICHIARAZIONI

Per il video di Udinese Milan facciamo anche un focus sulle parole di Stefano Pioli, che in particolare si è soffermato sul rientro di Ante Rebic. Il croato è rimasto fuori per un lungo infortunio al braccio, senza di lui i rossoneri sono tornati a volare ma non si può dimenticare quello che l’attaccante aveva fatto nel girone di ritorno dello scorso campionato; anche per questo il suo allenatore, intervistato da Milan Tv, ha detto di essere contento perché “sta lavorando bene ed è rientrato con grande voglia”, per poi dire come la condizione non possa ancora essere ottimale ma lo spezzone giocato alla Dacia Arena possa dargli fiducia e convinzione. “Giovedì – in Europa League, NdR – potrebbe trovare ancora più minutaggio” ha poi detto Pioli, che ha parlato di due partite per chiudere questo ciclo di gare ravvicinate e di come sia necessario “trovare energie mentali e finire bene questo periodo”.