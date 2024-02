Video/ Udinese Monza (0-0) highlights: Lovric salva i suoi! (Serie A, 3 febbraio 2024)

VIDEO HIGHLIGHTS DI UDINESE MONZA: LA SINTESI

Allo Stadio Friuli le squadre di Udinese e Monza si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Cioffi cominciano molto bene la sfida proponendosi pericolosamente in attacco tramite le sorite offensive tentate da Lucca, il quale impegna l’estremo difensore avversario Di Gregorio sia al 6′ che al 9′. Buon ritmo per l’Udinese ed il Monza sta invece studiando la situazione. I minuti scorrono sul cronometro ed i friulani insistono mancando altre buone opportunità con Payero al 17′, senza inquadrare la porta, al 23′ di nuovo con Lucca, che non sorprende nemmeno questa volta Di Gregorio, ed al 30′ con Thauvin, vedendosi deviare un tiro in corner.

Diretta/ Roma Monza Primavera streaming video e tv. Giallorossi per ripartire (4 febbraio 2024)

Nel finale della prima frazione di gioco i bianconeri continuano a spingere affidandosi alle giocate di Thauvin e di Lucca tra il 35′ ed il 44′, entrambi però disinnescati pure in questi casi dall’attento Di Gregorio. Nel secondo tempo i brianzoli provano a scuotersi al 53′ con un colpo di testa firmato da Colpani che però non inquadra lo specchio della porta. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi si disperano al 90′ quando la deviazione di Pablo Marì viene intercettata da Lovric a ridosso della linea di porta.

DIRETTA/ Udinese Monza (risultato finale 0-0): Marì manca il colpaccio! (Serie A, oggi 3 febbraio 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Prontera, proveniente dalla sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Pereyra, Walace ed Ehizibue da un lato, Pereira ed Izzo dall’altro. Il punto conquistato all’interno delle mura amiche in questo ventitreesimo turno di campionato permette all’Udinese di salire a quota 19 ed al Monza di portarsi a 29 punti nella classifica della Serie A.

VIDEO HIGHLIGHTS DI UDINESE MONZA: IL TABELLINO

Udinese-Monza 0 a 0

UDINESE (3-5-1-1) – Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Pereyra, Lovric, Walace, Payero, Zemura; Thauvin; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Kamara, Ferreira, Tikvic, Ehizibue, Brenner, Samardzic, Kabasele. All.: Cioffi.

Video/ Monza Sassuolo (1-0) gol e highlights: gol di Colpani e ritorno al successo (Serie A, 28 gennaio 2024)

MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Izzo, Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Colombo, Pedro Pereira, Bettella, Zerbin, Carboni, Maldini, Carboni, Kyriakopoulos. All.: Palladino.

Arbitro: Alessandro Prontera (sezione di Bologna).

Ammoniti: 27′ Pereyra(U); 60′ Walace(U); 65′ Ehizibue(U); 84′ Pereira(M); 90’+3′ Izzo(M).

GUARDA IL VIDEO HIGHLIGHTS DI UDINESE MONZA













© RIPRODUZIONE RISERVATA