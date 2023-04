Video/ Udinese Monza (2-2) gol e highlights: rigore di Beto allo scadere salva Sottil

UDINESE-MONZA (2-2): VIDEO GOL E HIGHLIGHTS, SUPER BETO!

Udinese Monza è finita 2-2, gara dall’alto tasso di importanza per entrambe le squadre. Solo che solamente i padroni di casa l’hanno approcciata come merita, il Monza invece non riesce ad entrare in partita, l’unico uomo pericoloso è stato Colpani, che è anche l’unico ad entrare in aerea quando serve. I suoi compagni però non riescono a servirlo decentemente. Per l’Udinese invece è Lovric il giocatore più pericoloso. Beto e Success si allargano molto per aprire le maglie della difesa a tre della squadra brianzola. Questo facilita molto il lavoro a Lovric che però in più di un’occasione sbaglia l’ultimo controllo prima di andare al tiro, ma alla terza occasione non sbaglia e mette facilmente alle spalle del portiere con un colpo rasoterra.

Diretta/ Udinese Monza (risultato finale 2-2): Beto la pareggia!

Termina poi il primo tempo di Udinese Monza, gara che si è messa in discesa per i friulani che dopo il gol di Lovric hanno iniziato a gestire la gara soprattutto da un punto di vista psicologico. Infatti non sorprende vedere sul tabellino degli ammoniti Armando Izzo, il giocatore del Monza è stato ammonito in maniera ingenua e purtroppo avere un difensore centrale ammonito non è mai cosa facile per gli allenatori. L’Udinese nonostante la gestione è intenzionata a trovare il secondo gol che chiuderebbe almeno in maniera pratica la partita, dopotutto in questi primi quarantacinque minuti il Monza non ha mai fatto un turo in porta, a differenza dell’Udinese che invece ne ha già tentati sette.

Diretta/ Milan Udinese Primavera (risultato finale 1-0): gol vittoria di El Hilali!

VIDEO UDINESE MONZA, SECONDO TEMPO AL CARDIOPALMA

Incredibile quello che sta avvenendo in Udinese Monza. La squadra ospite si è resa autrice di una rimonta che per adesso le sta assicurando i tre punti. Tutto parte dal pessimo approccio della squadra di Sottil che aveva iniziato a gestire quando il risultato era ancora incerto. Poi come un fulmine a ciel sereno arriva il goal del giocatore più offensivo della squadra brianzola: Colpani. Questo ha dato fiducia a tutta la squadra e infatti da lì a poco la gara è cambiata in direzione ospite. A tal punto da creare un vero e proprio assedio alla porta di Silvestri, che si farà bucare per la seconda volta da Rovella con un tiro potente da fuori area.

DIRETTA/ Monza Lazio (risultato finale 0-2): tre punti per i biancocelesti

Termina Udinese Monza, grande amarezza nei volti dei giocatori della squadra di casa che hanno perso punti utili per la lotta all’Europa. Mentre dall’altro lato abbiamo un Monza visibilmente contento per l’ottimo risultato ottenuto, sia in termini di classifica ma anche come sono arrivati questi punti. La prova di carattere è stata decisiva per crescere. A poco sono serviti i cambi di Sottil, che nonostante li abbia usati tutti e cinque in maniera offensiva, come l’ingresso in campo di Nestorovski, non è riuscito ad agguantare la vittoria. Lezioso l’Udinese come nell’ultima partita, però vinta in quell’occasione. Arriva però sul finale il goal di Beto su calcio di rigore, che non cambia però la sostanza del match

UDINESE MONZA, IL TABELLINO

UDINESE MONZA 2-2 (1-0)

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 5.5, Bijol 6, Perez 6 (83′ Thauvin sv); Ehizibue 6 (68′ Ebosele 6), Samardzic 6 (68′ Pafundi sv), Walace 7, Lovric 6.5 (80′ Arslan sv), Udogie 5.5; Beto 6.5, Success 5.5 (83′ Nestorovski sv) All: Sottil 6.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Antov 6 (60′ Caldirola 6.5), Pablo Marí 6.5, Izzo 6.5; Ciurria 6, Pessina 6.5, Rovella 7 (80′ Barberis sv), Carlos Augusto 7; Colpani 7 (67′ Birindelli sv), Sensi 7 (60′ Petagna 5); Valoti 6 (80′ Machin sv). All: Palladino 6.

ARBITRO: Massimi

RETI: 18′ Lovric, 48′ Colpani, 56′ Rovella, 92′ rig. Beto.

AMMONITI: Izzo, Antov, Perez. Angoli: 4-2. Recupero: 2′ pt, 6′ st.

Clicca qui per video highlights di Udinese-Monza













© RIPRODUZIONE RISERVATA