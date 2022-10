Video/ Udinese Monza (2-3) gol e highlights: girandola di emozioni alla Dacia Arena!

VIDEO UDINESE MONZA 2-3

Il primo risultato a sorpresa dei sedicesimi di Coppa Italia arriva dalla Dacia Arena dove il Monza batte l’Udinese per 3 a 2 e strappa il pass per gli ottavi di finale dove ad attenderlo c’è la Juventus, saranno grandi emozioni nel video Udinese Monza. Novanta minuti in cui è successo davvero di tutto, alla vigilia i favori del pronostico erano tutti per i friulani, grandi protagonisti in campionato dove si ritrovano a occupare le posizioni di vertice per la prima volta dopo tanti anni. Sottil vuole far riposare i titolari e schiera in campo dal primo minuto chi finora ha avuto poco spazio per emergere come Ebosse, Ehizibue, Jajalo, Ebosele e Nestorovski, ma cambierà presto idea quando – dopo il calcio di rigore cancellato dal VAR perché il fallo di Birindelli su Beto avviene appena fuori dall’area – si accorge che i brianzoli creano un pericolo dietro l’altro. Padelli compie un miracolo su D’Alessandro ma non può nulla sulla conclusione vincente di Valoti che porta in vantaggio gli ospiti anche grazie a una deviazione che rende imprendibile il pallone.

Nella ripresa entrano in azione Udogie, Samardzič, Success, Deulofeu e Pereyra, la partita cambia volto con i padroni di casa che ribaltano la situazione grazie alla doppietta dell’uomo che non ti aspetti, Nehuén Pérez. Il giovane difensore argentino finalizza nel migliore dei modi le giocate dei compagni e la qualificazione sembra in cassaforte. Ma nel giro di pochi minuti arriva il clamoroso controsorpasso a opera di Molina – che ribadisce in rete con un tap-in approfittando della respinta non impeccabile di Padelli sul colpo di tacco di Colpani – e Petagna – che ubriaca i difensori avversari con una serie di slalom e la piazza all’angolino. Nel finale la sfortuna si accanisce sull’Udinese che scheggia due legni con Pereyra e Samardzić, mentre l’ex-attaccante di Atalanta, SPAL e Napoli manca l’appuntamento con la doppietta personale, si resta sulle spine fino al 94’ quando l’arbitro Dionisi decide di mandare tutti sotto la doccia. Anche senza le big lo spettacolo è assicurato!

VIDEO UDINESE MONZA 2-3, LE DICHIARAZIONI

Andrea Petagna ammutolisce la Dacia Arena con una serpentina che disorienta i difensori dell’Udinese, seguita da un tiro velenoso che non lascia scampo ai friulani: “Complimenti ai ragazzi che non avevano giocato quasi mai e stasera sono stati straordinari, soprattutto i giovani che ci tenevano tantissimo a mettersi in bella mostra e hanno lavorato duramente in settimana. Venivo da un periodo difficile in cui mi ero anche infortunato, ho letto un sacco di cose brutte che mi hanno ferito, voglio ringraziare i compagni che mi sono stati sempre vicini e i preparatori che mi hanno rimesso in sesto. Voglio ripagare la fiducia che Galliani e il mister hanno sempre avuto nei miei confronti. Ora pensiamo al Milan, cercheremo di dire la nostra”.

Quattro vittorie in cinque partite ufficiali per il nuovo allenatore del Monza, Raffaele Palladino, sempre più nelle grazie di Galliani e Berlusconi: “Sono strafelice per i giocatori, in questo periodo si sono impegnati al 100%, stasera mi hanno fatto emozionare, si meritavano questa grande soddisfazione, hanno dato tutto contro una squadra fortissima. In particolare chi finora ha giocato poco e ha sfruttato nel migliore dei modi l’occasione che gli si è presentata oggi. Sono sempre più consapevole che posso fare completo affidamento su un gruppo fantastico”. Dopo oltre due mesi Andrea Sottil riassapora la sconfitta: “Siamo tutti molto dispiaciuti, ci tenevamo ad andare il più avanti possibile in Coppa Italia e fa sempre male perdere davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo comunque accettare il verdetto del campo e prendere atto che gli avversari hanno giocato meglio di noi e vinto con merito. Paghiamo a caro prezzo il black-out di pochi minuti dopo il 2 a 1”.

IL TABELLINO

UDINESE-MONZA 2-3 (0-1)

UDINESE (3-5-2): Padelli; Nehuén Pérez, Nuytinck, Ebosse; Ehizibue (65’ Pereyra), Lovric, Jajalo (46’ Samardzić), Arslan, Ebosele (46’ Udogie); Beto (65’ Deulofeu), Nestorovski (65’ Success). All. Andrea Sottil.

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Antov, Paletta (28’ Marrone), Carboni; Birindelli, Rovella, Machin (56’ Vignato), D’Alessandro (69’ Molina) Colpani, Ranocchia (56’ Bondo); Valoti (69’ Petagna). All. Raffaele Palladino.

ARBITRO: Federico Dionisi (Sez. di L’Aquila).

AMMONITI: 26’ Birindelli (M), 78’ Nehuén Pérez (U), 90’+3’ Deulofeu (U), 90’+3’ Bondo (M).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 45’ Valoti (M), 49’ e 68’ Nehuén Pérez (U), 70’ Molina (M), 72’ Petagna (M).

