VIDEO/ Udinese Napoli (1-1) gol e highlights: Osimhen, la firma Scudetto!

Andiamo a vedere video gol e highlights di Udinese Napoli che ha ssegnato lo scudetto. Il Napoli è campione d’Italia dopo 33 anni: bastava un punto ai partenopei per mettere la firma sullo Scudetto ed è arrivato alla Dacia Arena di Udine. Il Napoli cerca una partenza aggressiva con la difesa friulana subito chiamata a chiudere sulle incursioni di Kvaratskhelia e di Osimhen. Pressione azzurra ma al primo affondo è l’Udinese a passare: al 13′ sblocca il risultato Lovric con uno splendido destro a giro che si insacca sotto la traversa, imparabile per Meret. Il primo ammonito della partita è Ehizibue per un fallo su Olivera. Il Napoli riesce a scuotersi dopo lo svantaggio solo al 24′, con Osimhen che svetta di testa in area friulana trovano però la pronta respinta di Silvestri. Al 31′ break di Pereyra che viene fermato fallosamente al limite dell’area, c’è il vantaggio e Lovric riesce a scoccare una nuova conclusione che impegna severamente Meret. Risponde il Napoli ancora nel gioco aereo, svetta Osimhen su Bijol e stavolta il pallone manca di poco il bersaglio. Al 37′ sugli sviluppi di un corner di nuovo pericolosa l’Udinese con Bijol che schiaccia di testa col pallone che esce di poco fuori.

DIRETTA/ Udinese Napoli (risultato finale 1-1): terzo Scudetto per i partenopei!

Nella ripresa al 3′ ancora squillo dell’Udinese con una frustata di destro di Walace che manca di poco il bersaglio. Il Napoli però riesce a trovare un pari vitale nell’economia della partita: al 7′ Silvestri si oppone su una conclusione angolata di Kvaratskhelia, si avventa sul pallone Osimhen che realizza il potenziale gol-Scudetto. Sulle tribune della Dacia Arena parte la festa dei tifosi del Napoli ma l’Udinese torna ad attaccare, sfida ancora aperta anche se ora il tricolore è tornato cucito sulle maglie azzurre. Dopo il gol di Osimhen l’Udinese cerca di attaccare ancora, al quarto d’ora Becao cerca l’angolino da fuori area ma Meret non si lascia sorprendere. Al 19′ Zielinski prende il posto di Ndombele nel Napoli, al 22′ Elmas non arriva d’un soffio all’impatto col pallone su cross di Kvaratskhelia. La grande chance per il definitivo colpo del ko sullo Scudetto ce l’ha però Zielinski, che arriva alla girata al volo in area trovando però la super parata di Silvestri. Fuori Udogie, dentro Zeegelaar nell’Udinese ma ormai il Napoli è a meno di un quarto d’ora dallo Scudetto e non se lo lascia scappare, chiudendo sull’1-1 e dando il via alla grande festa.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS UDINESE NAPOLI: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Andrea Sottil sa che nella serata del Napoli la sua Udinese ha fatto un’ottima figura: “È stata una grande partita, sono soddisfatto e contento da allenatore per i ragazzi, perché conosco e so chi sono i miei giocatori. Il lavoro ora è essere continui a prescindere dall’avversario. È un confine molto sottile e delicato, è chiaro che queste partite si caricano da sole. Sono sempre concentrato ed ambizioso con tutte le squadre e sto cercando di costruire questa mentalità fin dal primo giorno e per la maggior parte delle volte lo abbiamo fatto. Dobbiamo preparare le prossime partite come fossero finali, prepararle mentalmente come abbiamo fatto per questa gara e mi auguro che lo stadio sia pieno lunedì sera.”

Luciano Spalletti è commosso per il primo Scudetto della sua carriera arrivato a Napoli: “Il problema per quelli abituati a lavorare duramente sempre, come me, è che non riescono a gioire totalmente nemmeno delle vittorie. La felicità è una cosa fugace. Ora ho vinto, ok, ma poi bisogna di nuovo lavorare. E’ un’impostazione di vita che ti toglie qualcosa. Vedere i partenopei sorridere, i partenopei felici è la più grande emozione. Sono loro a trasferirmi felicità. Si ha il sentimento di una città sul collo, sul groppone, loro riusciranno a superare i momenti duri della vita ripensando a questo momento qui. Per cui è una cosa importante. Ora mi sento più rilassato, meno male che ce l’ho fatta a dare questa felicità ai napoletani. La prima dedica è ai calciatori, che meritavano questa felicità. La seconda a tutto il pubblico, a tutta Napoli: è per te, Napoli! E alla società, a tutti quelli che lavorano in questo club. E anche un po’ a Matilde, che è mia figlia, e a tutta la mia famiglia, gli amici, mio fratello Marcello“.

