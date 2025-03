VIDEO UDINESE PARMA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Friuli, o Bluenergy Stadium, l’Udinese ha la forza di imporsi per 1 a 0 sul Parma. In avvio di primo tempo sembrano essere i bianconeri a voler condurre le danze affidando ad Atta, con l’aiuto di Thauvin, la sortita offensiva di presentazione all’8′, sebbene l’estremo difensore avversario Suzuki risponda presente senza esitazioni nel compiere il suo dovere.

Probabili formazioni Milan Lazio/ Quote: dubbio davanti per Baroni (Serie A, oggi 2 marzo 2025)

Questa situazione si ripete poi pure al 24′ con i padroni di casa ad insistere fino a trovare il gol del vantaggio al 38′ ringraziando Thauvin, il quale trasforma al 38′ il calcio di rigore da lui conquistato visto il fallo di mano commesso da Balogh intercettandone un tiro. Anche in questo caso è stata necessaria la chiamata del VAR.

Formazioni Roma Como/ Quote: dubbio su Dovbyk, Fabregas pensa a Cutrone (Serie A, 27 febbraio 2025)

Nel secondo tempo i crociati provano a smuovere le acque a loro favore al 47′ quando però la soluzione di Man viene disinnescata in maniera efficace dal portiere casalingo Padelli. Gli uomini di Runjaic ci riprovano inutilmente con Ehizibue, ispirato da Thauvin, al 55′. Attorno all’ora di gioco viene inserito Zarraga per rilevare l’infortunato Atta e Thauvin si vede negare un gol per una posizione di fuorigioco ravvisata nei confronti di Lucca al 70′.

VIDEO UDINESE PARMA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS