Video/ Udinese Parma (3-2) gol e highlights: decide Pussetto (Serie A)

Cinque gol nel video di Udinese Parma. I friulani vincono 3-2 contro i ducali e si sbloccano in campionato. Dopo tre partite senza reti segnate, i bianconeri ne rifilano tre ai gialloblu, approfittando delle tante assenze degli ospiti. Alla Dacia Arena vanno in scena novanta minuti vibranti. Fin da subito i ritmi sono piacevoli e le occasioni non tardano ad arrivare. I ducali devono fare a meno di un pilastro in difesa, come Bruno Alves, ma danno la sensazione di essere ampiamente in partita. Nicolas viene chiamato in causa inizialmente da Kucka, poi però non può nulla sulla conclusione di Hernani, che porta in vantaggio il Parma per lo 0-1. La gioia degli uomini di Liverani dura appena una manciata di minuti, visto che Samir sugli sviluppi di un calcio d’angolo gonfia la rete per l’Udinese. Ci era già andato molto vicino Okaka, poco prima, spaventando la retroguardia avversaria. La ripresa si conferma effervescente. La fiammata di Pereyra e la sfortunata deviazione di Iacoponi beffano il Parma e consentono all’Udinese di portarsi in vantaggio. Gli ospiti cercano di reagire con le forze fresche di Sohm e Cyprien, che subentrano a Kurtic e Brugman. Pezzella avanza e il suo traversone non viene sprecato da Karamoh che mette la firma sul 2-2. Gotti mescola le carte è da fiducia a Pussetto, Deulofeu e Forestieri, confermando Okaka come unico centravanti vero. L’Udinese ci crede e fa bene: allo scadere proprio il nuovo entrato Pussetto trova lo spazio per infilare in porta con una rasoiata perfetta. E’ il gol del 3-2, che segna il definitivo sorpasso dell’Udinese.

VIDEO UDINESE PARMA: IL TABELLINO

UDINESE PARMA 3-2

Marcatori: 26′ Hernani, 28′ Samir, 52′ aut. Iacoponi, 70′ Karamoh, 88′ Pussetto

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, Pereyra (78′ Deulofeu), Arslan (67′ Makengo), De Paul, Ouwejan (78′ Forestieri); Okaka, Lasagna (67′ Pussetto).

PARMA (4-3-1-2); Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Brugman (64′ Cyprien), Hernani (80′ Grassi), Kurtic (64′ Sohm); Kucka; Gervinho, Karamoh.

Arbitro: Michael Fabbri

Ammoniti: Becao, Arslan, Brugman, Iacoponi

Espulsi: –





